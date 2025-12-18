 Перейти к основному контенту
Общество
0

Умер британский дизайнер Энтони Прайс, создавший образы для Дэвида Боуи

Умер 80-летний дизайнер Дэвида Боуи и королевы Камиллы Энтони Прайс
Энтони Прайс и&nbsp;Дэвид Боуи
Энтони Прайс и Дэвид Боуи (Фото: Evening Standard / Hulton Archive / Getty Images)

В Великобритании на 81-м году жизни скончался легендарный дизайнер Энтони Прайс, чьи работы определили облик целой эпохи рок- и поп-музыки. Об этом сообщает The Daily Beast. Он одевал таких личностей, как Дэвид Боуи, Мик Джаггер и группу Duran Duran, а впоследствии стал личным стилистом королевы Камиллы. Причина смерти не уточняется.

Прайс получил всемирную известность благодаря сотрудничеству с группой Duran Duran в начале 1980-х. Именно он создал их самый узнаваемый образ — яркие пастельные шелковые костюмы, в которых музыканты снялись в культовом клипе на песню Rio. Клавишник группы Ник Роудс в прощальном посте назвал Прайса «гением» и отметил, что модные критики часто недооценивали его талант, в то время как настоящие знатоки искусства всегда им восхищались.

Карьера дизайнера началась в 1969 году, когда он создал сценический гардероб для Мика Джаггера и группы Rolling Stones. В 1970-е он работал с Roxy Music и Лу Ридом, а в 1980-е одел Дэвида Боуи и создал свадебное платье для модели Джерри Холл, когда та выходила замуж за Джаггера.

С 1990-х годов Прайс начал сотрудничать с Камиллой Паркер Боулз, создавая для нее наряды сначала в статусе герцогини Корнуольской, а затем и королевы-консорта Великобритании.

Свой последний показ Энтони Прайс провел в Лондоне всего месяц назад совместно с брендом 16Arlington. На нем певица Лили Аллен вышла в черном бархатном платье, которое дизайнер создал как современную интерпретацию знаменитого «платья мести» принцессы Дианы.

Теги
Ксения Потрошилина
Дизайнеры смерть Дэвид Боуи

