 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Как сочетать вино и еду:
документальный фильм

Гармония вина и еды

Виноделы Кубани

Шефы и их блюда

Путешествие по краю
Подробнее
Общество⁠,
0

Четверо малолетних детей пропали в Самарской области

Управление МВД по Самарской области объявило в розыск четверых малолетних детей из поселка Безенчук, которые 20 декабря не вернулись с прогулки. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка ведомства в телеграм-канале.

Пропали мальчик 2015 года рождения и три девочки, которые родились в 2014, 2015 и 2020 годах. О пропаже сообщили родители детей в час ночи, на поиски был поднят личный состав отдела полиции по Безенчукскому району.

В Пермском крае пропала еще одна группа туристов
Общество
Фото:ГУ МЧС России по Пермскому краю

Полиция и волонтеры «Лиза Алерт» ведут поиски, обходят дворы, улицы, подвалы, чердаки и заброшенные здания, опрашивают свидетелей и людей из ближайшего окружения детей, говорится в сообщении. Приметы и контактные телефоны для сообщений о местонахождении детей распространены среди населения и сотрудников правоохранительных органов.

В августе двое мальчиков-подростков в Сыктывкаре отдыхали на берегу реки Вычегды. В какой-то момент они пошли купаться и не вернулись. Позже их нашли мертвыми в реке.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Главные заявления Путина по итогам прямой линии

ЦБ снизил ключевую ставку с 16,5% до 16%

Bloomberg сообщил о загадочной трансляции с блогером на сайте Белого дома

«Роснано» обвинило Чубайса и экс-менеджеров в «неразумных инвестициях»

Макрон раскрыл условие кредита ЕС в €90 млрд для Украины

Набиуллина сообщила об отсутствии планов у ЦБ отозвать иск к Euroclear
Авторы
Теги
Софья Полковникова
Дети Самарская область пропажа

Как сочетать вино и еду:
документальный фильм

Гармония вина и еды

Виноделы Кубани

Шефы и их блюда

Путешествие по краю
Подробнее
Материалы по теме
В Пермском крае пропала группа из 13 туристов
Общество
Российский турист пропал на пляже Пхукета
Общество
В районе исчезновения семьи Усольцевых пропал еще один человек
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

Считаем дни
до Нового года

Реклама ООО “БОРК Импорт”

Лента новостей
Курс евро на 20 декабря
EUR ЦБ: 94,51 (+0,26) Инвестиции, 19 дек, 17:50 Курс доллара на 20 декабря
USD ЦБ: 80,72 (+0,69) Инвестиции, 19 дек, 17:50
Что такое IPO и зачем компании выходить на Московскую биржу #всенабиржу!, 08:30
WSJ узнала, что взрыв ракеты SpaceX угрожал рейсам над Карибским морем Общество, 08:29
В Курском районе восстановили нарушенное из-за дрона энергоснабжение Политика, 08:06
Как выглядит дом в Москве, где мелодию для домофона придумал композитор РБК и TATE, 08:00
За ночь над Россией сбили три дрона Политика, 07:45
Четверо малолетних детей пропали в Самарской области Общество, 07:42
Десять человек погибли в результате стрельбы в ЮАР Общество, 07:37
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
Клубные дома на берегу Москвы-реки: жилой квартал City Bay РБК и City Bay, 07:25
Свыше 125 тыс. потребителей в Сан-Франциско остались без света Общество, 07:19
Москвичам пообещали зябкий день с мокрым снегом Общество, 07:15
Google и Apple посоветовали сотрудникам с визами не покидать США Политика, 07:14
Для какого бизнеса «автоупрощенка» может стать выгодной альтернативойПодписка на РБК, 07:01
Держать лицо: как (не) изменилась деловая культура Китая РБК и ВТБ, 06:46
Власти Венесуэлы обвинили США в похищении экипажа танкера при захвате Политика, 06:25