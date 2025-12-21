Четверо малолетних детей пропали в Самарской области

Управление МВД по Самарской области объявило в розыск четверых малолетних детей из поселка Безенчук, которые 20 декабря не вернулись с прогулки. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка ведомства в телеграм-канале.

Пропали мальчик 2015 года рождения и три девочки, которые родились в 2014, 2015 и 2020 годах. О пропаже сообщили родители детей в час ночи, на поиски был поднят личный состав отдела полиции по Безенчукскому району.

Полиция и волонтеры «Лиза Алерт» ведут поиски, обходят дворы, улицы, подвалы, чердаки и заброшенные здания, опрашивают свидетелей и людей из ближайшего окружения детей, говорится в сообщении. Приметы и контактные телефоны для сообщений о местонахождении детей распространены среди населения и сотрудников правоохранительных органов.

