В Малайзии допустили возобновление прямых рейсов в Россию в 2025 году

Малайзия рассчитывает запустить прямые рейсы в Россию до конца года. Вопрос находится на финальной стадии обсуждения, сообщил ТАСС директор по международному продвижению в Офисе по туризму Малайзии Акбал Сетия.

«Вопрос находится на финальной стадии обсуждения. Есть согласие по этому вопросу. Но оно не финализировано», — отметил он



По словам Сетия, остаются нерешенными вопросы безопасности, дозаправок и маршрутов.

Рейсы между Москвой и Куала-Лумпур и в другие города уже были, их необходимо восстановить, добавил он. Сетия добавил, что Куала-Лумпур «нужны прямые рейсы между Россией и Малайзией».

В середине мая глава Минобрнауки исопредседатель межправительственной комиссии двух стран Валерий Фальков сообщил «Известиям», что Москва и Куала-Лумпур возобновят прямое авиасообщение в 2025 году.

В середине июня во время бизнес-завтрака с членами Американской торговой палаты в рамках Петербургского международного экономического форума глава Российского фонда прямых инвестиций и спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что Россия может возобновить авиасообщение с США до конца 2025 года.

По его словам, американская сторона проявляет к этому большой интерес. Россия и США идут на эту тему «прагматические прямые дискуссии», добавил Дмитриев. Он также сообщил, что палата работает и над вопросом возобновления поставок авиазапчастей в Россию.