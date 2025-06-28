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Общество ,  
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В Малайзии допустили возобновление прямых рейсов в Россию в 2025 году

Малайзия рассчитывает запустить прямые рейсы в Россию до конца года. Вопрос находится на финальной стадии обсуждения, сообщил ТАСС директор по международному продвижению в Офисе по туризму Малайзии Акбал Сетия.

«Вопрос находится на финальной стадии обсуждения. Есть согласие по этому вопросу. Но оно не финализировано», — отметил он

По словам Сетия, остаются нерешенными вопросы безопасности, дозаправок и маршрутов.

Рейсы между Москвой и Куала-Лумпур и в другие города уже были, их необходимо восстановить, добавил он. Сетия добавил, что Куала-Лумпур «нужны прямые рейсы между Россией и Малайзией».

В середине мая глава Минобрнауки исопредседатель межправительственной комиссии двух стран Валерий Фальков сообщил «Известиям», что Москва и Куала-Лумпур возобновят прямое авиасообщение в 2025 году.

Дмитриев допустил возобновление авиасообщения с США в этом году
Политика
Фото:Виталий Аньков / РИА Новости

В середине июня во время бизнес-завтрака с членами Американской торговой палаты в рамках Петербургского международного экономического форума глава Российского фонда прямых инвестиций и спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что Россия может возобновить авиасообщение с США до конца 2025 года.

По его словам, американская сторона проявляет к этому большой интерес. Россия и США идут на эту тему «прагматические прямые дискуссии», добавил Дмитриев. Он также сообщил, что палата работает и над вопросом возобновления поставок авиазапчастей в Россию.

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Теги
Полина Дуганова
При участии
Дарья Беспалько
Малайзия Россия рейсы
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