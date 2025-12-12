Умер философ Эрих Соловьев

На 92-м году жизни скончался советский и российский философ, главный научный сотрудник Института философии РАН Эрих Соловьев. Он был известен как исследователь марксизма, истории философии, трудов Канта и Реформации

Советский и российский философ, главный научный сотрудник Института философии Российской академии наук (РАН) Эрих Соловьев умер в возрасте 91 года. Об этом сообщает пресс-служба института.

Соловьев скончался 11 декабря. Он трудился в Институте философии 55 лет — с 1970 года. За свою карьеру Соловьев написал несколько книг, а также сотни научных статей по философии. Он занимался исследованиями Реформации, философии Иммануила Канта, марксизма, экзистенциализма и ряда других тем.

Пресс-служба Института философии выразила соболезнования родным и близким философа.

Эрих Соловьев родился в 1934 году в Нижнем Тагиле. В 1957 году он окончил философский факультет МГУ. В 1958 году устроился работать в редакцию журнала «Вопросы философии», а в 1965 стал членом Союза журналистов СССР.

В Академию наук Соловьев пришел в 1968 году и два года проработал в Институте международного рабочего движения, прежде чем перешел в Институт философии. Являлся членом редколлегии «Историко-философского ежегодника», издаваемого Институтом философии.

С 1995 года Соловьев был действительным членом Российской Академии гуманитарных исследований. В 2002-м стал профессором Новгородского государственного университета им. Ярослава Мудрого.

В 2010 году Соловьева наградили медалью Института философии РАН «За вклад в развитие философии».