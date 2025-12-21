 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Сын Ратко Младича рассказал о критическом состоянии отца

Сын Ратко Младича рассказал, что состояние его отца близко к критическому

Состояние здоровья 83-летнего сербского генерала Ратко Младича, приговоренного к пожизненному заключению за военные преступления во время Боснийской войны в 1992–1995 годах, близко к критическому, ему необходимо лечение. Об этом «РИА Новости» сообщил его сын Дарко Младич.

«Он все слабее и слабее, более полутора лет фактически привязан к кровати. <...> Сейчас он настолько слаб, что велик риск услышать наихудшие вести, но с Божьей помощью он своей волей продолжает жить», — сказал Дарко Младич.

Он отметил, что к существующим проблемам со здоровьем добавились также те, которые вызваны длительным лежанием. По словам Дарко Младича, у осужденного образовались пролежни. Он подчеркнул, что его отец дважды в неделю получает сеансы физиотерапии по 15 минут, но этого недостаточно.

Ратко Младич

«Надеемся, что его все-таки пустят для лечения, в противном случае, не знаем, сколько времени у него осталось, что касается здоровья», — заявил Младич-младший.

В 2017 году Международный трибунал по бывшей Югославии признал Младича виновным по десяти пунктам обвинения из 11 за военные преступления в Боснии и Герцеговине в 1992–1995 годах, в том числе за геноцид мусульман в Сребренице в 1995 году, когда погибли около 8 тыс. человек. За эти преступления его приговорили к пожизненному сроку. В 2021 году Судьи Международного остаточного механизма для уголовных трибуналов (МОМУТ) утвердили этот приговор.

В 2022 году Дарко Младич выразил опасения за жизнь своего отца после того, как осужденного госпитализировали в тяжелом состоянии с пневмонией, отеком легких и сердечной недостаточностью.

