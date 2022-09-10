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В Гааге госпитализировали Ратко Младича

У генерала пневмония, отек легких и сердечная недостаточность, его состояние ухудшается с мая. Сын Младича выразил опасения за его жизнь
Ратко Младич
Ратко Младич (Фото: Jerry Lampen / Reuters)

Сербского генерала Ратко Младича, которого приговорили к пожизненному заключения за действия во время Боснийской войны в 1992-1995 годах, госпитализировали, он находится в тяжелом состоянии, сообщает сербская газета «Правда» со ссылкой на его сына Дарко Младича.

По его словам, у генерала пневмония, отек легких и сердечная недостаточность. Младича перевели из тюрьмы в Гааге в гражданскую больницу, где он пробыл несколько дней, а затем отправили в тюремную больницу.

Младич-младший уточнил, что причина пневмонии пока не установлена, а также неизвестно, перенес ли генерал инфаркт за последние дни. «Нам только устно, по телефону, сказали, что у него УЗИ сердца и пообещали, что все заключения нам передадут», — пояснил он.

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Ратко Младич

По словам Дарко Младича, его отец больше не может выполнять какие-то действия самостоятельно и нуждается в посторонней помощи. «Он уже даже пошевелиться не может, только сидит и лежит. Когда мы два раза в неделю разговариваем друг с другом по видеосвязи, он с трудом выдерживает полчаса», — добавил собеседник газеты.

О резком ухудшении здоровья сербского генерала Дарко Младич сообщал еще в конце мая. «Он настолько ослаб, что не в состоянии пройти 30-40 метров пешком и ему нужна помощь для самых обычных дел. Что касается лечения, которое он там получает, мы не располагаем точной информацией о том, чем и как его лечат. Он говорит, что ему измеряют уровень сахара и давление, официально получаем только обобщенные формулировки, например, — его состояние стабильно, участвует в разговоре», — рассказывал он «РИА Новости».

Международный трибунал по бывшей Югославии приговорил Ратко Младича, бывшего командующего армией Республики Сербской (самопровозглашенное государство на сербских землях Боснии, сейчас входит в Боснию и Герцеговину) к пожизненному заключению в ноябре 2017 года. Его признали виновным в преступлениях против человечности, терроре, нападениях на гражданских лиц и захвате заложников.

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Одним из основных эпизодов, по которым обвиняли Младича, стали события в Сребренице, чье население в основном составляли мусульмане. В 1993 году Совбез ООН объявил Сребреницу зоной безопасности, однако несмотря на это армия Республики Сербской осадила город и взяла его в июле 1995 года. В результате было убито около 8 тыс. человек, что стало самым большим массовым убийством в Европе после окончания Второй мировой войны.

Кроме того, во время захвата Сребреницы армия боснийских сербов угрожала уничтожить находившийся в городе контингент голландских миротворцев в случае вмешательства авиации НАТО.

Еще одним эпизодом из дела Младича стала осада Сараева. В результате обстрелов скоплений мирных граждан погибли 11 тыс. человек.

Младич не признал вину по всем пунктам обвинения.

Защита генерала обжаловала приговор трибунала, однако в июне 2021 года судьи Международного остаточного механизма для уголовных трибуналов (МОМУТ) подтвердил пожизненный приговор.

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Мария Лисицына Мария Лисицына
Сербия Ратко Младич госпитализация Гаага
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