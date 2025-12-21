За ночь над Россией сбили три дрона
Силы ПВО перехватили три украинских беспилотника самолетного типа над Россией за ночь, сообщает пресс-служба Минобороны в телеграм-канале.
Два дрона были сбиты над территорией Волгоградской области, еще один — над Ростовской.
Росавиция ночью сообщила о введении ограничений на прием и отправку рейсов в аэропорту Волгограда.
Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь уточнил, что беспилотник в регионе был сбит над Чертковским районом, пострадавших нет.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Главные заявления Путина по итогам прямой линии
ЦБ снизил ключевую ставку с 16,5% до 16%
Bloomberg сообщил о загадочной трансляции с блогером на сайте Белого дома
«Роснано» обвинило Чубайса и экс-менеджеров в «неразумных инвестициях»
Макрон раскрыл условие кредита ЕС в €90 млрд для Украины
Набиуллина сообщила об отсутствии планов у ЦБ отозвать иск к Euroclear