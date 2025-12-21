За ночь над Россией сбили три дрона

Силы ПВО перехватили три украинских беспилотника самолетного типа над Россией за ночь, сообщает пресс-служба Минобороны в телеграм-канале.

Два дрона были сбиты над территорией Волгоградской области, еще один — над Ростовской.

Росавиция ночью сообщила о введении ограничений на прием и отправку рейсов в аэропорту Волгограда.

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь уточнил, что беспилотник в регионе был сбит над Чертковским районом, пострадавших нет.