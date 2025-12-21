В аэропорту Волгограда ограничили полеты
Аэропорт Волгограда приостановил прием и отправку рейсов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.
Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, пояснил он.
Полеты в волгоградском аэропорту временно останавливали также в ночь на 19 декабря. Тогда ограничения действовали шесть часов — с 0:33 мск по 6:33 мск.
