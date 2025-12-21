 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

В аэропорту Волгограда ограничили полеты

Сюжет
Военная операция на Украине

Аэропорт Волгограда приостановил прием и отправку рейсов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, пояснил он.

Аэропорты Иванова и Ярославля закрыли для полетов второй раз за час
Общество

Полеты в волгоградском аэропорту временно останавливали также в ночь на 19 декабря. Тогда ограничения действовали шесть часов — с 0:33 мск по 6:33 мск.

Авторы
Теги
Софья Полковникова
Волгоград аэропорты приостановка полетов

