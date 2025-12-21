Свыше 125 тыс. потребителей в Сан-Франциско остались без света
Больше 125 тыс. потребителей в округе Сан-Франциско (штат Калифорния) остались без электроснабжения, следует из данных мониторингового ресурса PowerOutage.
Энергетическая компания Pacific Gas and Electric (PG&E) сообщила в Х, что знает о проблеме, она затронула около 130 тыс. человек.
По данным PowerOutage, перебои со светом затронули 125 542 жилых и коммерческих построек. Это около трети всех потребителей электроэнергии в городе, обслуживаемых PG&E.
Пожарная служба Сан-Франциско сообщила в X, что на одной из подстанций PG&E произошло возгорание, однако точные причины масштабного отключения электричества еще устанавливаются.
Серия отключений началась утром в западной части города и продолжалась в течение дня, сообщает San Francisco Chronicle. Отключения вызвали серьезные сбои в работе местного транспорта и светофоров.
