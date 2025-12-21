Умер петербургский композитор Геннадий Белов
На 87-м году жизни умер советский и российский композитор, заслуженный деятель искусств России Геннадий Белов, сообщили пресс-служба Союза композиторов Санкт-Петербурга во «Вконтакте», а также Санкт-Петербургская государственная консерватория имени Римского-Корсакова.
«Скоропостижно скончался Геннадий Григорьевич Белов, советский и российский композитор <...> Союз композиторов Санкт-Петербурга выражает глубокие соболезнования близким и друзьям композитора», — говорится в сообщении.
Дату и место прощания сообщат позже. Белов умер 19 декабря, уточнили в консерватории.
Будущий музыкант родился в мае 1939 года в Ленинграде, в начале 1960-х окончил Ленинградскую консерваторию (ныне — Санкт-Петербургская государственная консерватория имени Римского-Корсакова), в 1964 — аспирантуру.
Белов — автор опер, кантат, оркестровых и хоровых произведений, а также множества камерных сочинений, кандидат искусствоведения. Он преподавал по классу полифонии Ленинградской консерватории, стал профессором кафедры теории и истории музыкальных форм и жанров.
Был лауреатом международных композиторских конкурсов. В 2012 году получил орден Дружбы.
