Общество⁠,
0

Умер петербургский композитор Геннадий Белов

Умер петербургский композитор, заслуженный деятель искусств Геннадий Белов

На 87-м году жизни умер советский и российский композитор, заслуженный деятель искусств России Геннадий Белов, сообщили пресс-служба Союза композиторов Санкт-Петербурга во «Вконтакте», а также Санкт-Петербургская государственная консерватория имени Римского-Корсакова.

«Скоропостижно скончался Геннадий Григорьевич Белов, советский и российский композитор <...> Союз композиторов Санкт-Петербурга выражает глубокие соболезнования близким и друзьям композитора», — говорится в сообщении.

Дату и место прощания сообщат позже. Белов умер 19 декабря, уточнили в консерватории.

Умер актер из «Молодежки» Анатолий Лобоцкий
Общество
Анатолий Лобоцкий

Будущий музыкант родился в мае 1939 года в Ленинграде, в начале 1960-х окончил Ленинградскую консерваторию (ныне — Санкт-Петербургская государственная консерватория имени Римского-Корсакова), в 1964 — аспирантуру.

Белов — автор опер, кантат, оркестровых и хоровых произведений, а также множества камерных сочинений, кандидат искусствоведения. Он преподавал по классу полифонии Ленинградской консерватории, стал профессором кафедры теории и истории музыкальных форм и жанров.

Был лауреатом международных композиторских конкурсов. В 2012 году получил орден Дружбы.

Читайте РБК в Telegram.

Авторы
Теги
Софья Полковникова
Союз композиторов композитор Санкт-Петербург

