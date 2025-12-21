Россиян предупредили о возможных проблемах с возвращением из Шри-Ланки

Российский туристы обращаются в посольство на Шри-Ланке в связи с переносом рейсов авиакомпании Red Wings, вызванного техническими причинами. Об этом сообщает пресс-служба дипмиссии России в государстве.

«Посольство подтверждает массовые обращения ростуристов, которые из-за переноса рейсов авиакомпании «Red Wings», произошедшего по техническим причинам, вынуждены продлить свое пребывание в Шри-Ланке», — говорится в сообщении.

Посольство призвало россиян, которые собираются отправиться на Шри-Ланку самолетами упомянутой авиакомпании, «учитывать фактор возможной задержки с обратным вылетом на Родину».

Ранее 20 декабря SHOT сообщил, что россияне почти три дня не могут улететь со Шри-Ланки из-за отсутствия свободных самолетов у Red Wings, сбои связаны с поломкой самолета и вынужденной посадкой борта, вылетавшего из Новосибирска, и нехваткой исправных дальнемагистральных самолетов Boeing-777, говорилось в сообщении.

В Red Wings сообщили ТАСС, что продлили проживание туристам задержанных рейсов в отелях на курортах Шри-Ланки за свой счет. Проживание в гостиницах предложено и пассажирам, которые ожидают вылета в России. Авиакомпания опровергла сообщения об экстренной посадке самолета в Новосибирске, сообщив, что приземление лайнера прошло штатно, самолет вернулся в аэропорт вылета «для дополнительной технической проверки». Перевозчик выполнит рейсы на резервном самолете, добавили в Red Wings.

В Западно-Сибирской транспортной прокуратуре 19 декабря сообщили, что самолет после вылета из новосибирского аэропорта Толмачево вечером 18 декабря вернулся в воздушный хаб, приземлившись штатно. В Толмачево сообщили «РБК Новосибирск» о переносе рейса из Новосибирска в Матталу (Шри-Ланка) на вечер 20 декабря.