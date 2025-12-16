 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Как сочетать вино и еду:
документальный фильм

Гармония вина и еды

Виноделы Кубани

Шефы и их блюда

Путешествие по краю
Подробнее
Политика⁠,
0

Камбоджа опровергла сообщения об участии россиян в конфликте с Таиландом

Хун Сен
Хун Сен (Фото: Sovannara / XinHua / Global Look Press)

Председатель Сената Камбоджи Хун Сен опроверг сообщения об участии граждан России в столкновении с Таиландом, передает Cambodianess.

«В защиту достоинства Камбоджи, а также россиян и других обвиняемых иностранцев я хочу прояснить, что в Камбодже нет российских или иностранных войск, сражающихся на поле боя или служащих военными советниками в камбоджийской армии», — сказал Хун Сен.

Посол России опроверг участие россиян в конфликте Камбоджи и Таиланда
Политика
Анатолий Боровик

Он добавил, что в Камбодже находится много иностранных граждан, среди которых туристы, инвесторы, сотрудники местных и зарубежных компаний. Однако они не вовлечены в боевые действия.

Сообщения о том, что россиян нанимают для участия в конфликте на тайско-камбоджийской границе, ранее опровергло посольство России в Королевстве, а позднее — посол России в Камбодже Анатолий Боровик. Он обратил внимание на отсутствие каких-либо доказательств.

Читайте РБК в Telegram.

Авторы
Теги
Романов Илья
Камбоджа Таиланд граница

Как сочетать вино и еду:
документальный фильм

Гармония вина и еды

Виноделы Кубани

Шефы и их блюда

Путешествие по краю
Подробнее
Материалы по теме
Таиланд ужесточил контроль над въезжающими из-за конфликта с Камбоджей
Политика
Таиланд заявил о продолжении боев с Камбоджей вопреки заявлениям Трампа
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

Считаем дни
до Нового года

Реклама ООО “БОРК Импорт”

Лента новостей
Курс евро на 16 декабря
EUR ЦБ: 93,23 (-0,34) Инвестиции, 15:56 Курс доллара на 16 декабря
USD ЦБ: 79,45 (-0,28) Инвестиции, 15:56
Как выросла средняя ставка по вкладам в топ-10 банков. Данные ЦБ Инвестиции, 16:01
СК опубликовал кадры из подмосковной школы, где было совершено нападение Общество, 16:01
Минюст включила Deutsche Welle в реестр нежелательных организаций Политика, 15:59
У семьи бывшего мэра Карачаевска изъяли участки на землях нацпарка Политика, 15:57
Что будет определять развитие бизнеса в 2026 году Отрасли, 15:53
Великобритания выделит £600 млн на усиление ПВО Украины Политика, 15:52
Камбоджа опровергла сообщения об участии россиян в конфликте с Таиландом Политика, 15:52
Праздники без последствий
Узнайте, как пить красиво
Пройти интенсив
Суд обязал ПСЖ выплатить Мбаппе компенсацию в размере €61 млн Спорт, 15:49
ФИФА признала Доннарумму лучшим вратарем года Спорт, 15:41
Покупательница квартиры Долиной попросила суд выселить певицу из жилья Общество, 15:41
Активность в сети биткоина упала до минимума года. Что изменилось Крипто, 15:39
На Центральном рынке появился интерактивный шар с макетом НКЦ Город, 15:34
Созданная фондом Сороса голландская НПО признана нежелательной в России Политика, 15:33
Верховный суд отказался закрывать заседание по делу о квартире Долиной Общество, 15:31