Камбоджа опровергла сообщения об участии россиян в конфликте с Таиландом

Хун Сен (Фото: Sovannara / XinHua / Global Look Press)

Председатель Сената Камбоджи Хун Сен опроверг сообщения об участии граждан России в столкновении с Таиландом, передает Cambodianess.

«В защиту достоинства Камбоджи, а также россиян и других обвиняемых иностранцев я хочу прояснить, что в Камбодже нет российских или иностранных войск, сражающихся на поле боя или служащих военными советниками в камбоджийской армии», — сказал Хун Сен.

Он добавил, что в Камбодже находится много иностранных граждан, среди которых туристы, инвесторы, сотрудники местных и зарубежных компаний. Однако они не вовлечены в боевые действия.

Сообщения о том, что россиян нанимают для участия в конфликте на тайско-камбоджийской границе, ранее опровергло посольство России в Королевстве, а позднее — посол России в Камбодже Анатолий Боровик. Он обратил внимание на отсутствие каких-либо доказательств.