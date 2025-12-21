 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Каллас извинилась за пост о нападении активистов на полицию в Таллине

Руководительница службы Европейской дипломатии Кая Каллас публично принесла извинения за утверждения о нападении на полицию во время митинга, организованного депутатом парламента Эстонии от партии EKRE Варро Вооглайда. Заявление политик опубликовала в Facebook (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Каллас в феврале 2022 года в одном из постов сообщила, что в Таллине на митинге, организованном Вооглайдом и некоммерческой организацией «В защиту семьи и традиций» (SAPTK), была совершена атака на эстонскую полицию. Каллас тогда также утверждала, что Вооглайд и его партия организовали митинг в конце октября 2021 года на Площади Свободы.

«Я, Кая Каллас, в сделанном 17.02.2022 г. посте опубликовала ложные фактические утверждения, как будто на митинге в защиту семьи и традиций, организованном Варро Вооглайдом и SAPTK на Тоомпеа, напали на эстонскую полицию, а также о том, что Варро Вооглайд и EKRE организовали 23.10.2021 демонстрацию на площади Свободы. Эти утверждения не соответствуют действительности», — написала она.

EKRE — это Консервативная народная партия Эстонии.

Вооглайд придерживается консервативных взглядов, известен риторикой о защите традиционной семьи и брака, защитой свободы слова и религиозных ценностей и так далее. Вооглайд является одним из основателей SAPTK.

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас назвала критику Трампа «провокацией»
Политика
Кая Каллас

Извинения Каллас последовали после соответствующего постановления суда, иск подавал Вооглайд, поясняет портал ERR. Окружной суд в Эстонии постановил, что Каллас должна опровергнуть утверждения о нападении на полицию во время митинга, организованном Вооглайдом и SAPTK. Государственный суд не принял к рассмотрению жалобы Каллас, а также Вооглайда и Фонда «В защиту семьи и традиций» (SAPTK), и таким образом вступило в силу решение окружного суда.

Портал также привел текст поста Каллас 2022 года, в котором та заявила, что на митинге на Площади Свободы в октябре 2021 года «нападали на эстонских врачей, ученых и медицинских работников». «К сожалению, изображение эстонского государства как врага стало частью политической риторики Варро и активно поддерживающей его EKRE», — говорилось в сообщении.

Софья Полковникова
Кая Каллас Эстония митинг полиция
Кая Каллас фото
Кая Каллас
политик, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности
18 июня 1977 года

