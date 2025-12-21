Каллас извинилась за пост о нападении активистов на полицию в Таллине

Руководительница службы Европейской дипломатии Кая Каллас публично принесла извинения за утверждения о нападении на полицию во время митинга, организованного депутатом парламента Эстонии от партии EKRE Варро Вооглайда. Заявление политик опубликовала в Facebook (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Каллас в феврале 2022 года в одном из постов сообщила, что в Таллине на митинге, организованном Вооглайдом и некоммерческой организацией «В защиту семьи и традиций» (SAPTK), была совершена атака на эстонскую полицию. Каллас тогда также утверждала, что Вооглайд и его партия организовали митинг в конце октября 2021 года на Площади Свободы.

«Я, Кая Каллас, в сделанном 17.02.2022 г. посте опубликовала ложные фактические утверждения, как будто на митинге в защиту семьи и традиций, организованном Варро Вооглайдом и SAPTK на Тоомпеа, напали на эстонскую полицию, а также о том, что Варро Вооглайд и EKRE организовали 23.10.2021 демонстрацию на площади Свободы. Эти утверждения не соответствуют действительности», — написала она.

EKRE — это Консервативная народная партия Эстонии. Вооглайд придерживается консервативных взглядов, известен риторикой о защите традиционной семьи и брака, защитой свободы слова и религиозных ценностей и так далее. Вооглайд является одним из основателей SAPTK.

Извинения Каллас последовали после соответствующего постановления суда, иск подавал Вооглайд, поясняет портал ERR. Окружной суд в Эстонии постановил, что Каллас должна опровергнуть утверждения о нападении на полицию во время митинга, организованном Вооглайдом и SAPTK. Государственный суд не принял к рассмотрению жалобы Каллас, а также Вооглайда и Фонда «В защиту семьи и традиций» (SAPTK), и таким образом вступило в силу решение окружного суда.

Портал также привел текст поста Каллас 2022 года, в котором та заявила, что на митинге на Площади Свободы в октябре 2021 года «нападали на эстонских врачей, ученых и медицинских работников». «К сожалению, изображение эстонского государства как врага стало частью политической риторики Варро и активно поддерживающей его EKRE», — говорилось в сообщении.