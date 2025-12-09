Глава дипломатии ЕС Кая Каллас назвала критику Трампа «провокацией»

Кая Каллас (Фото: Yves Herman / Reuters)

Глава дипломатической службы Европейского союза Кая Каллас назвала обвинения президента США Дональда Трампа в ограничении свободы слова в ЕС провокацией и призвала Вашингтон искать настоящие нарушения прав в других странах, включая Россию. Она выступила с таким заявлением на слушаниях в комитете по иностранным делам Европарламента, сообщает The Guardian.

«Мне представляется, что эти заявления являются провокацией», — сказала Каллас, комментируя критику администрации Трампа в адрес Брюсселя. Поводом стало недавнее решение Европейской комиссии оштрафовать социальную платформу X (бывший Twitter) на €120 млн за несоблюдение европейского закона о цифровых услугах.

Каллас подчеркнула, что Евросоюз, по ее мнению, является «самой сутью свободы слова». Она посоветовала американской администрации искать проблемы с правами человека в других местах. «Критика в отношении свобод здесь должна быть направлена в другом направлении. Возможно, на Россию», — заявила глава европейской дипломатии.

Ранее президент США Дональд Трамп раскритиковал штраф для X, заявив, что Европа «движется в очень плохом направлении». Каллас отметила, что обвинения в «антидемократической природе» ЕС, которые звучат как из Вашингтона, так и в социальных сетях от Илона Маска, не соответствуют действительности. «Мы знаем, что это абсурд, что то, что они говорят о Европейском союзе, не соответствует действительности», — подчеркнула она. По ее словам, ЕС должен быть более уверенным в себе и не вступать в дискуссии по заведомо ложным утверждениям, чтобы случайно не придать им легитимности.