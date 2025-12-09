 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас назвала критику Трампа «провокацией»

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас назвала критику от Трампа «провокацией»
Кая Каллас
Кая Каллас (Фото: Yves Herman / Reuters)

Глава дипломатической службы Европейского союза Кая Каллас назвала обвинения президента США Дональда Трампа в ограничении свободы слова в ЕС провокацией и призвала Вашингтон искать настоящие нарушения прав в других странах, включая Россию. Она выступила с таким заявлением на слушаниях в комитете по иностранным делам Европарламента, сообщает The Guardian.

«Мне представляется, что эти заявления являются провокацией», — сказала Каллас, комментируя критику администрации Трампа в адрес Брюсселя. Поводом стало недавнее решение Европейской комиссии оштрафовать социальную платформу X (бывший Twitter) на €120 млн за несоблюдение европейского закона о цифровых услугах.

Каллас подчеркнула, что Евросоюз, по ее мнению, является «самой сутью свободы слова». Она посоветовала американской администрации искать проблемы с правами человека в других местах. «Критика в отношении свобод здесь должна быть направлена в другом направлении. Возможно, на Россию», — заявила глава европейской дипломатии.

Ранее президент США Дональд Трамп раскритиковал штраф для X, заявив, что Европа «движется в очень плохом направлении». Каллас отметила, что обвинения в «антидемократической природе» ЕС, которые звучат как из Вашингтона, так и в социальных сетях от Илона Маска, не соответствуют действительности. «Мы знаем, что это абсурд, что то, что они говорят о Европейском союзе, не соответствует действительности», — подчеркнула она. По ее словам, ЕС должен быть более уверенным в себе и не вступать в дискуссии по заведомо ложным утверждениям, чтобы случайно не придать им легитимности.

Читайте РБК в Telegram.

Чем поможет ИИ от Сбера?

Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом

Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей

Спросить голосом

Как приготовить говядину в вине по-бургундски                         

Посмотреть рецепт

Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом

Сохранить идеи

Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились

Получить совет

О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей

Забрать чек-лист

Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину

Подобрать пары

Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть

Запомнить

Какие есть правила классической сервировки стола

Узнать секреты

Какие игры можно предложить для взрослой компании дома

Найти ответ

Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили

Получить лайфхак

Реклама, ПАО «Сбербанк», 18+

Авторы
Теги
Ксения Потрошилина
Кая Каллас Дональд Трамп ЕС свобода слова Европарламент
Материалы по теме
Илон Маск назвал Европу Четвертым рейхом
Общество
Илон Маск призвал упразднить Евросоюз
Политика
Маск предсказал 12 лет правления Трампа — Вэнса
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 9 декабря
EUR ЦБ: 89,71 (+1) Инвестиции, 17:07 Курс доллара на 9 декабря
USD ЦБ: 77,27 (+1,18) Инвестиции, 17:07
Много света: где найти квартиру с окнами в пол РБК и ПИК, 17:15
Москвичам пообещали вечерний снегопад Город, 17:01
Reuters узнал о схеме компенсации инвесторам США за счет активов ЛУКОЙЛа Бизнес, 16:57
Расслабленная жизнь как на курорте: каким будет квартал Dream Riva РБК и Dream Riva, 16:55
Петросян и Гуменник вошли в число участников ЧР по фигурному катанию Спорт, 16:53
На подлете к Москве сбили три беспилотника Политика, 16:51
WSJ сравнила руины в секторе Газа с весом 186 Empire State Building Политика, 16:48
Новый год — с новыми силами
Как правильно отдыхать?
Узнать на интенсиве
Федерация отреагировала на заявку россиянина на «Олимпиаду на стероидах» Спорт, 16:46
Как устроена экономика Ирана РБК и РЭЦ, 16:37
Объявлен окончательный состав участников Матча звезд КХЛ Спорт, 16:36
Госдума уточнила преимущественное право детей-сирот на жилье без очереди Недвижимость, 16:34
ИИ не работает: какие 4 момента упускают из виду при его запуске Образование, 16:32
Трамп назвал Зеленского продавцом, уговорившим Байдена на $350 млрд Политика, 16:26
Politico узнало о желании США ухода Украины из Донбасса «так или иначе» Политика, 16:24