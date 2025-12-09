Глава дипломатии ЕС Кая Каллас назвала критику Трампа «провокацией»
Глава дипломатической службы Европейского союза Кая Каллас назвала обвинения президента США Дональда Трампа в ограничении свободы слова в ЕС провокацией и призвала Вашингтон искать настоящие нарушения прав в других странах, включая Россию. Она выступила с таким заявлением на слушаниях в комитете по иностранным делам Европарламента, сообщает The Guardian.
«Мне представляется, что эти заявления являются провокацией», — сказала Каллас, комментируя критику администрации Трампа в адрес Брюсселя. Поводом стало недавнее решение Европейской комиссии оштрафовать социальную платформу X (бывший Twitter) на €120 млн за несоблюдение европейского закона о цифровых услугах.
Каллас подчеркнула, что Евросоюз, по ее мнению, является «самой сутью свободы слова». Она посоветовала американской администрации искать проблемы с правами человека в других местах. «Критика в отношении свобод здесь должна быть направлена в другом направлении. Возможно, на Россию», — заявила глава европейской дипломатии.
Ранее президент США Дональд Трамп раскритиковал штраф для X, заявив, что Европа «движется в очень плохом направлении». Каллас отметила, что обвинения в «антидемократической природе» ЕС, которые звучат как из Вашингтона, так и в социальных сетях от Илона Маска, не соответствуют действительности. «Мы знаем, что это абсурд, что то, что они говорят о Европейском союзе, не соответствует действительности», — подчеркнула она. По ее словам, ЕС должен быть более уверенным в себе и не вступать в дискуссии по заведомо ложным утверждениям, чтобы случайно не придать им легитимности.
Читайте РБК в Telegram.
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили