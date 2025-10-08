 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
Корабль Blue Origin совершил полет с туристами к границе космоса

Video

Ракета New Shepard компании Blue Origin c экипажем в составе шести туристов совершила суборбитальный полет, сообщила компания в соцсети X.

На видеозаписи, опубликованной Blue Origin, запечатлен пуск космического корабля. После обратного отсчета ракета отрывалась от стартового комплекса и успешно поднялась на высоту более 100 км, к линии Кармана, которая считает границей с космосом.

Компания принадлежит основателю Amazon Джеффу Безосу, в состав экипажа вошли предприниматель из Казахстана Дана Карагусова, бизнесмен Джефф Элджин, инженер Клинт Келли III, предприниматель Аарон Ньюман, украинский инвестор Виталий Островский и Уилл Льюис. Подробности о личности последнего в компании не уточнили.

Сообщение о пуске космической миссии опубликовали в 16:38 мск, о приземлении экипажа сообщили в 17:31 мск.

«Мы только что завершили наш 36-й полет по программе New Shepard», — говорится в сообщении компании.

Корабль Blue Origin с Кэти Перри и невестой Безоса отправился в космос
Технологии и медиа

В апреле ракета New Shepard отправилась в космос с певицей Кэтти Перри, невестой Безоса Лорен Санчес, активисткой Амандой Нгуе, предпринимателем Айшей Боу, кинопродюсером Кериэнн Флинн и радиоведущей CBS News Гэйл Кинг.

Полет продлился около 11 минут, женский экипаж поднялся на высоту свыше 100 км над Землей, пересекая границу космоса. Ненадолго участницы полета оказались в невесомости.

