Полиция Екатеринбурга совершила рейд в бар после сообщений о треш-стримах
Полиция совершила профилактический рейд в бар «Хата» в Екатеринбурге и установит, «криминальное или постановочное шоу было организовано так называемыми треш-стримерами», заявил РБК начальник пресс-службы Главного управления МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.
«Увеселительная точка, о которой идет речь, отрабатывалась сотрудниками полиции в рамках профилактического рейда, направленного на стабилизацию обстановки в Ленинском, Кировском и Верх-Исетском районе Екатеринбурга. Проверкам подвергались и другие кафе и бары», — рассказал он.
Полицейские при помощи активистов проверяли «осуществляли досмотр с целью выявления фактов нахождения в ночное время несовершеннолетних, продажи алкогольной продукции без лицензии и других правонарушений».
Как сообщил в своем телеграм-канале член Общественной палаты Свердловской области Дмитрий Чукреев, также пришедший в заведение с проверкой, в «стрим-баре» под названием «Хата» регулярно проводили «треш-стримы».
Как пишет телеграм-канал «112» их участники за оплату выполняли желания зрителей. На одном из таких стримов мужчина повалил на пол одну из участниц и нанес ей несколько ударов.
