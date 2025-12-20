Полиция Екатеринбурга совершила рейд в бар после сообщений о треш-стримах

Video

Полиция совершила профилактический рейд в бар «Хата» в Екатеринбурге и установит, «криминальное или постановочное шоу было организовано так называемыми треш-стримерами», заявил РБК начальник пресс-службы Главного управления МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

«Увеселительная точка, о которой идет речь, отрабатывалась сотрудниками полиции в рамках профилактического рейда, направленного на стабилизацию обстановки в Ленинском, Кировском и Верх-Исетском районе Екатеринбурга. Проверкам подвергались и другие кафе и бары», — рассказал он.

Полицейские при помощи активистов проверяли «осуществляли досмотр с целью выявления фактов нахождения в ночное время несовершеннолетних, продажи алкогольной продукции без лицензии и других правонарушений».

Как сообщил в своем телеграм-канале член Общественной палаты Свердловской области Дмитрий Чукреев, также пришедший в заведение с проверкой, в «стрим-баре» под названием «Хата» регулярно проводили «треш-стримы».

Как пишет телеграм-канал «112» их участники за оплату выполняли желания зрителей. На одном из таких стримов мужчина повалил на пол одну из участниц и нанес ей несколько ударов.