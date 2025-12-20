 Перейти к основному контенту
Экономика⁠,
0

В Госдуме допустили снижение ставки до 9% к концу 2026 года

Анатолий Аксаков
Анатолий Аксаков (Фото: Андрей Махотин для РБК)

Банк России может снизить ключевую ставку до 9% годовых к концу следующего года при условии сохранения текущего курса денежно-кредитной политики, заявил в интервью ТАСС глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

«По моим прогнозам, если Центральный банк и правительство удержат ту политику, которую они сейчас проводят, связанную с денежным предложением на рынке, с таким жестким регулированием этого процесса, то ключевая ставка снизится ниже 10%, до 9% к концу следующего года — вполне возможно», — отметил он.

По мнению Аксакова, к тому времени инфляция приблизится к целевому показателю 4-5%.

Набиуллина исключила снижение ключевой ставки «в режиме автопилота»
Экономика
Эльвира Набиуллина

Совет директоров Банка России на заседании 19 декабря снизил ключевую ставку на 50 базисных пунктов — с 16,5 до 16% годовых. Такое решение регулятор объяснил замедлением темпов роста цен и постепенным возвращением экономики к более сбалансированной динамике. Снижение ставки стало пятым подряд с начала смягчения денежно-кредитной политики в июне.

В ЦБ указали, что устойчивые показатели инфляции в ноябре снизились, хотя инфляционные ожидания в последние месяцы демонстрировали умеренный рост. Одновременно сохраняется повышенная кредитная активность, что продолжает оказывать давление на ценовую динамику.

По оценке регулятора, в октябре—ноябре текущий рост цен с учетом сезонности замедлился до 4,6% в годовом выражении после 6,6% в третьем квартале 2025 года.

Главные заявления Путина по итогам прямой линии

ЦБ снизил ключевую ставку с 16,5% до 16%

Bloomberg сообщил о загадочной трансляции с блогером на сайте Белого дома

«Роснано» обвинило Чубайса и экс-менеджеров в «неразумных инвестициях»

Макрон раскрыл условие кредита ЕС в €90 млрд для Украины

Набиуллина сообщила об отсутствии планов у ЦБ отозвать иск к Euroclear
Авторы
Теги
Плугина Ирина
Госдума ключевая ставка Анатолий Аксаков Банк России

