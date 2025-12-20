Сотрудника Елисейского дворца заподозрили в краже фарфора из резиденции

Сотрудника Елисейского дворца заподозрили в краже фарфоровой посуды из резиденции французского президента, ущерб оценили в десятки тысяч евро. Об этом сообщает газета Le Parisien.

Как рассказал газете источник, следствие считает, что 40-летний сотрудник дворца Тома М., отвечавший за сервировку и ведение учета посуды, за два года похитил около 100 тарелок, чашек и других фарфоровых изделий, которые использовали для государственных обедов и других официальных приемов. Некоторые предметы представляют собой объекты культурного наследия Франции.

Украденное он перепродал 30-летнему коллекционеру фарфора Жислену М., который живет в Версале и работает в Лувре. В этой схеме также участвовал знакомый антиквар сотрудника резиденции.

Троих соучастников задержали 16 декабря, они признались в преступлении. В ходе обыска в квартире коллекционера в Версале обнаружили большую часть украденного фарфора. Суд запретил ему работать в Лувре. Сам сотрудник Елисейского дворца уволился со своей должности в конце ноября.

Судебное разбирательство намечено на февраль 2026 года.