В Севастополе объявлена воздушная тревога третий раз за день

Фото: Сергей Петров / NEWS.ru / Global Look Press

Воздушная тревога объявлена в Севастополе, сообщает губернатор Михаил Развожаев в телеграм-канале.

«Внимание всем! Воздушная тревога», — написал Развожаев.

19 декабря воздушную тревогу в Севастополе объявляли также в 14:33 и 14:52 мск. Она действовала от шести до восьми минут.

Минобороны сообщало, что в период с 8:00 до 18:00 мск военные сбили один дрон над Черным морем.