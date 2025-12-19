В Севастополе объявлена воздушная тревога третий раз за день
Воздушная тревога объявлена в Севастополе, сообщает губернатор Михаил Развожаев в телеграм-канале.
«Внимание всем! Воздушная тревога», — написал Развожаев.
19 декабря воздушную тревогу в Севастополе объявляли также в 14:33 и 14:52 мск. Она действовала от шести до восьми минут.
Минобороны сообщало, что в период с 8:00 до 18:00 мск военные сбили один дрон над Черным морем.
