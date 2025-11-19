В Севастополе объявили воздушную тревогу
В городе Севастополь объявлен режим воздушной тревоги, сообщил губернатор Михаил Развожаев в своем телеграм-канале.
В предыдущий раз губернатор сообщал о воздушной тревоге вечером 16 ноября. Она продлилась менее десяти минут.
