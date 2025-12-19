Посол в Дании назвал спекуляциями обвинения России в кибератаках

Владимир Барбин (Фото: Александр Щербак / ТАСС)

МИД Дании вызвал посла России и заявил о причастности Москвы к кибератакам на страну, но не предоставил никаких доказательств, сообщил российский посол Владимир Барбин в телеграм-канале диппредставительства.

МИД вызвал Барбина 19 декабря. «Датская сторона не представила доказательств своих обвинений в причастности России к кибератакам на Данию», — сказал он.

Обвинения датской стороны являются «недобросовестными спекуляциями», подчеркнул дипломат, уточнив, что он потребовал от Дании не допустить «использования преступной хакерской группировкой датской территории для кибератак на Россию, а также мошенничества в отношении российских граждан с датских IР-адресов».

По словам Барбина, посольство направляло соответствующие запросы датским властям, приводя доказательства, но ответа не последовало.

Датские власти ранее заявили, что Россия стояла за кибератаками на инфраструктуру и сайты Дании в 2024–2025 годах, включая атаку на водоснабжающую компанию и DDoS-атаки перед региональными и муниципальными выборами, передавало Датское радио (DR).