 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Как сочетать вино и еду:
документальный фильм

Гармония вина и еды

Виноделы Кубани

Шефы и их блюда

Путешествие по краю
Подробнее
Политика⁠,
0

Дума приняла закон о возможности создания платных зон в «Сириусе»

Госдума приняла закон, предусматривающий возможность вводить на федеральной территории «Сириус» платные зоны. Решение об их создании, тарифах и льготах будут принимать местные власти
Фото: Shutterstock
Фото: Shutterstock

Госдума приняла в третьем чтении предложенный правительством закон, который позволяет создавать на федеральной территории «Сириус» платные зоны для проезда транспортных средств.

Под платной зоной понимается совокупность автодорог общего пользования или их участков, расположенных в границах, которые определяются решением о введении платной зоны, использование которой осуществляется на платной основе.

Решение о введении платной зоны, определении ее оператора, методике расчета оплаты и порядке ее взимания, максимальном тарифе и льготах будут принимать власти субъектов, говорится в законе.

В законе также указано, что платные зоны могут вводиться в Москве «в целях обеспечения и повышения комфортности условий проживания граждан, поддержания и улучшения санитарного состояния территории города».

В случае принятия новые нормы вступят в силу 1 марта 2026 года.

«Меры, описанные в законопроекте, могут использоваться для нормативного регулирования в Сколково и Москва-Сити. В этих зонах, по факту, уже используется механизм платных зон. Новый законопроект позволит расширить механизмы администрирования указанных территорий: разделить понятия парковки и въезда и определить льготы для разных групп населения», — сообщили РБК в ГКУ «Администратор московского парковочного пространства».

Сколько стоит проезд в городском транспорте Москвы с 2 января 2026 года

Поправки, предусматривающие введение платных зон, появились в законопроекте ко второму чтению. Их внес депутат Анатолий Выборный («Единая Россия»). Изначально инициатива определяла понятие опорной сети автомобильных дорог и полномочия правительства по отнесению таких дорог к военным в условиях военного положения, а также порядок использования и ремонта.

«Предусматривается первоочередное финансирование работ по поддержанию автомобильных дорог, входящих в опорную сеть, в нормативном транспортно-эксплуатационном состоянии. Таким образом, опорная сеть обеспечит решение задач в целях обороны страны, что исключит необходимость придания отдельным автомобильным дорогам статуса автомобильных дорог оборонного значения», — говорилось в пояснительной записке к законопроекту.

Поправки об использовании автомобильных дорог в период военного положения в случае принятия закона вступят в силу 1 марта 2027 года.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Экспертиза выявила изменение психического состояния Долиной при сделке

Де Вевер исключил использование активов России без выполнения условий Бельгии

Мосгорсуд отклонил жалобу защиты Чекалиных на продление домашнего ареста

Барщевский объявил об уходе с поста полпреда правительства в КС

Wildberries проработает запуск собственного онлайн-кинотеатра

Трамп назвал цели США в отношении Венесуэлы
Авторы
Теги
Полина Мартынова Полина Мартынова
платные дороги платный въезд платные парковки платный проезд Москва «Сириус»

Как сочетать вино и еду:
документальный фильм

Гармония вина и еды

Виноделы Кубани

Шефы и их блюда

Путешествие по краю
Подробнее
Материалы по теме
Количество платных парковок в Подмосковье вырастет в семь раз
Общество
Володин заявил о недопустимости платных услуг в электронных дневниках
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

Считаем дни
до Нового года

Реклама ООО “БОРК Импорт”

Лента новостей
Курс евро на 19 декабря
EUR ЦБ: 94,25 (+0,11) Инвестиции, 17:49 Курс доллара на 19 декабря
USD ЦБ: 80,03 (-0,35) Инвестиции, 17:49
Как российский бизнес переходит к системной интеграции ИИ Отрасли, 21:59
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 21:59
Форвард «Нефтехимика» ударил судью в лицо во время матча КХЛ Спорт, 21:57
Спекулянты разогнали акции фабрики «Красный октябрь» перед Новым годом Инвестиции, 21:57
Спор Таиланда и Камбоджи: за что воюют и почему Трамп не смог их помирить База знаний, 21:53
Это на новый год: куда ездят отдыхать россияне РБК и Ozon Travel, 21:46
В КХЛ объяснили, почему не видят смысла во введении Fan ID Спорт, 21:41
Праздники без последствий
Узнайте, как пить красиво
Пройти интенсив
Шерпа рассказала о подготовке в США к визиту Путина на саммит G20 Политика, 21:39
Песков заявил об одержимости Европы поиском денег «на продолжение войны» Политика, 21:38
Цена Urals в Новороссийске опустилась ниже $35 Бизнес, 21:35
Сверхсекретная база времен холодной войны: что посетить в Крыму РБК и ВТБ, 21:23
Bloomberg узнал о гарантиях Украине без западных военных на линии фронта Политика, 21:22
Как автоматизировать предприятие с оборудованием от разных вендоров Отрасли, 21:19
Дума приняла закон о возможности создания платных зон в «Сириусе» Политика, 21:15