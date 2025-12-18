Дума приняла закон о возможности создания платных зон в «Сириусе»

Госдума приняла закон, предусматривающий возможность вводить на федеральной территории «Сириус» платные зоны. Решение об их создании, тарифах и льготах будут принимать местные власти

Госдума приняла в третьем чтении предложенный правительством закон, который позволяет создавать на федеральной территории «Сириус» платные зоны для проезда транспортных средств.

Под платной зоной понимается совокупность автодорог общего пользования или их участков, расположенных в границах, которые определяются решением о введении платной зоны, использование которой осуществляется на платной основе.

Решение о введении платной зоны, определении ее оператора, методике расчета оплаты и порядке ее взимания, максимальном тарифе и льготах будут принимать власти субъектов, говорится в законе.

В законе также указано, что платные зоны могут вводиться в Москве «в целях обеспечения и повышения комфортности условий проживания граждан, поддержания и улучшения санитарного состояния территории города».

В случае принятия новые нормы вступят в силу 1 марта 2026 года.

«Меры, описанные в законопроекте, могут использоваться для нормативного регулирования в Сколково и Москва-Сити. В этих зонах, по факту, уже используется механизм платных зон. Новый законопроект позволит расширить механизмы администрирования указанных территорий: разделить понятия парковки и въезда и определить льготы для разных групп населения», — сообщили РБК в ГКУ «Администратор московского парковочного пространства».

Поправки, предусматривающие введение платных зон, появились в законопроекте ко второму чтению. Их внес депутат Анатолий Выборный («Единая Россия»). Изначально инициатива определяла понятие опорной сети автомобильных дорог и полномочия правительства по отнесению таких дорог к военным в условиях военного положения, а также порядок использования и ремонта.

«Предусматривается первоочередное финансирование работ по поддержанию автомобильных дорог, входящих в опорную сеть, в нормативном транспортно-эксплуатационном состоянии. Таким образом, опорная сеть обеспечит решение задач в целях обороны страны, что исключит необходимость придания отдельным автомобильным дорогам статуса автомобильных дорог оборонного значения», — говорилось в пояснительной записке к законопроекту.

Поправки об использовании автомобильных дорог в период военного положения в случае принятия закона вступят в силу 1 марта 2027 года.