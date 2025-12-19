Умер основатель бригады «Эспаньола»
Умер основатель и командир бригады «Эспаньола» (Española) Станислав Орлов с позывным «Испанец». Об этом говорится в телеграм-канале «Эспаньолы». Церемония прощания назначена на понедельник, 22 декабря. Она пройдет в храме Христа Спасителя в Москве.
«Не можем не отметить, что многих интересуют причины гибели Испанца, и нас — в не меньшей степени», — говорится в сообщении.
Там также указывается, что причины смерти Орлова «устанавливаются центральными следственными органами, официальная информация будет опубликована по результатам расследования».
Бригада «Эспаньола» — добровольческая военная организация, созданная футбольными фанатами, болеющими за самые разные команды. Она появилась в 2014 году в Горловке, участвовала в боях в Мариуполе, Угледаре, Авдеевке, Часовом Яре.
Как рассказывал Орлов, бригада сама обеспечивает себя экипировкой и питанием. Она стремилась использовать новые технологии, у нее были в том числе собственные системы радиоэлектронной борьбы. Бригада брала «на боевое тестирование новые образцы техники» и давала обратную связь Минобороны, говорил Орлов.
В октябре «Эспаньола» объявила о переформатировании и прекращении существования в прежнем виде.
