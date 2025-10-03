Военная бригада футбольных фанатов «Эспаньола» объявила о перезагрузке

Фото: Сергей Елагин / Бизнес Online / ТАСС

Добровольческая 88-я разведывательно-диверсионная бригада российской армии «Эспаньола» (Española) объявила о переформатировании и прекращении существования в прежнем виде. Об этом говорится в телеграм-канале «Эспаньолы».

«Мы внесли значимый вклад, оставили видимый след, можем теперь спокойно отложить память о прошлом и уверенно двигаться к новым рубежам <...> мы объявляем полную перезагрузку Эспаньолы», — говорится в сообщении.

Бригада «Эспаньола» — добровольческая военная организация, созданная футбольными фанатами, болеющими за самые разные команды. У главы бригады Станислава Орлова позывной Испанец. Бригада появилась в 2014 году в Горловке, участвовала в боях в Мариуполе, Угледаре, Авдеевке, Часовом Яре. Как рассказывал Орлов, бригада сама обеспечивает себя экипировкой и питанием. Бригада стремилась использовать новые технологии, у нее были, в том числе, свои системы радиоэлектронной борьбы. Бригада брала «на боевое тестирование новые образцы техники» и давала обратную связь Минобороны, сообщал Орлов. В бригаде служит, в том числе, бывший игрок сборной России по футболу, чемпион страны в составе ЦСКА Андрей Соломатин. В ноябре 2024 года Великобритания ввела против «Эспаньолы» санкции.

«Моротряд Эспаньолы создавался и развивался автономным образом, и теперь уходит в «одиночное плавание»; Разведцентр «Мелодия» так же выведен в отдельную структуру. На базе же бывшей 88-й бригады будут созданы радиоэлектронный и штурмовой отряды, о которых мы вскоре расскажем подробнее», — отметили в бригаде.

Кроме того, основной состав бригады, пришедший в самом начале в 2014 году, «создает новые структуры в составе системы обороны и силовых структур Российской Федерации», говорится в сообщении.

В бригаде отметили, что объединение будет ориентироваться на технологическое развитие, апробацию новейших средств войны, а также «физическое и интеллектуальное развитие каждого отдельного специалиста».