Кадыров поблагодарил Путина за оценку семейных традиций на Кавказе

Рамзан Кадыров (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем телеграм-канале назвал поводом для гордости высокую оценку президентом Владимиром Путиным семейных ценностей народов Кавказа.

Путин во время прямой линии отметил кавказскую традицию с ранними свадьбами, приведя в пример семью Кадырова. «Хорошая традиция, можно следовать», — отметил президент.

«Для меня и для всех Кадыровых большая честь <...> что президент России привел нашу семью в пример. Мы воспринимаем это как высокую оценку не только нашего жизненного пути, но и тех традиционных ценностей, которые испокон веков лежат в основе культуры и мировоззрения чеченского народа и народов Кавказа— написал Кадыров.

Сам Кадыров женился в 1996 год — ему было 19 лет — на Медни Айдамировой, с которой был знаком со школы; у них большая семья с десятью детьми. Их сын Адам женился в этом году — в возрасте 17 лет.

В 2023 году Аймани Кадырова, мать главы Чечни, получила в Кремле из рук президента орден Почета.