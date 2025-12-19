Сбербанк снизит ставки по кредитам и ипотекам

Фото: Андрей Любимов / РБК

Сбербанк снизит минимальную ставку потребительских кредитов до 19,4% годовых с 22 декабря, а также ставки по рыночным ипотечным программам, следует из пресс-релиза банка, поступившего РБК.

Максимальный дисконт к ставке увеличивается с 1 до 1,5% за объекты с витрины «Домклик». Минимальные ставки на «Домклике» составят:

от 15,9% — на покупку первичного жилья;

от 16,5% — на покупку вторичного жилья.

Ставка по вкладам сохранится на уровне до 16% годовых включительно до 5 января 2026 года.

В середине сентября Сбербанк снизил процентные ставки по рыночной ипотеке на 1–2 п.п. в зависимости от размера первоначального взноса после решения ЦБ снизить ключевую ставку до 17%.

Ставки тогда составляли:

от 17,4% годовых на покупку первичного жилья;

от 17,8% на вторичное жилье;

от 17,8% по программе «Строительство жилого дома».

19 декабря ЦБ снизил ключевую ставку с 16,5 до 16%.