Сбербанк снизит ставки по кредитам и ипотекам
Сбербанк снизит минимальную ставку потребительских кредитов до 19,4% годовых с 22 декабря, а также ставки по рыночным ипотечным программам, следует из пресс-релиза банка, поступившего РБК.
Максимальный дисконт к ставке увеличивается с 1 до 1,5% за объекты с витрины «Домклик». Минимальные ставки на «Домклике» составят:
- от 15,9% — на покупку первичного жилья;
- от 16,5% — на покупку вторичного жилья.
Ставка по вкладам сохранится на уровне до 16% годовых включительно до 5 января 2026 года.
В середине сентября Сбербанк снизил процентные ставки по рыночной ипотеке на 1–2 п.п. в зависимости от размера первоначального взноса после решения ЦБ снизить ключевую ставку до 17%.
Ставки тогда составляли:
- от 17,4% годовых на покупку первичного жилья;
- от 17,8% на вторичное жилье;
- от 17,8% по программе «Строительство жилого дома».
19 декабря ЦБ снизил ключевую ставку с 16,5 до 16%.
Читайте РБК в Telegram.
Владимир Путин подводит итоги года. Прямой эфир в Telegram!
Трамп призвал Украину поторопиться в прекращении конфликта
США объявили о приостановке программы розыгрыша грин-карт
FT: ЕС решил не использовать российские активы для финансирования Украины
Макрон призвал Европу готовиться к диалогу с Путиным
WP рассказала об «орбитальном бое» спутников США и Китая
Адмирал НАТО признал слабость альянса в случае затяжной войны