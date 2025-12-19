 Перейти к основному контенту
Личные финансы
0

Сбербанк снизит ставки по кредитам и ипотекам

Сюжет
Личные финансы
Сюжет
Ипотека: как не переплатить
Сбербанк SBER ₽299,34 -0,87%
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Сбербанк снизит минимальную ставку потребительских кредитов до 19,4% годовых с 22 декабря, а также ставки по рыночным ипотечным программам, следует из пресс-релиза банка, поступившего РБК.

Максимальный дисконт к ставке увеличивается с 1 до 1,5% за объекты с витрины «Домклик». Минимальные ставки на «Домклике» составят:

  • от 15,9% — на покупку первичного жилья;
  • от 16,5% — на покупку вторичного жилья.

Ставка по вкладам сохранится на уровне до 16% годовых включительно до 5 января 2026 года.

В середине сентября Сбербанк снизил процентные ставки по рыночной ипотеке на 1–2 п.п. в зависимости от размера первоначального взноса после решения ЦБ снизить ключевую ставку до 17%.

Ставки тогда составляли:

  • от 17,4% годовых на покупку первичного жилья;
  • от 17,8% на вторичное жилье;
  • от 17,8% по программе «Строительство жилого дома».

19 декабря ЦБ снизил ключевую ставку с 16,5 до 16%.

Авторы
Теги
Компании
Егор Алимов, Юлия Кошкина Юлия Кошкина
Сбербанк процентные ставки кредит Ипотека снижение
ПАО СБЕРБАНК

