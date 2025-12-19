 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

Бастрыкин затребовал доклад по делу о невыдаче лекарств в Краснотурьинске

Фото: Вадим Ахметов / URA.ru / ТАСС
Фото: Вадим Ахметов / URA.ru / ТАСС

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин потребовал доклад о ходе расследования по делу о нарушении прав жителей Краснотурьинска Свердловской области на получение жизненно необходимых лекарств. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России в телеграм-канале.

Поводом для возбуждения уголовного дела стало обращение мужчины из Свердловской области на прямую линию с президентом России. По его словам, с ноября 2025 года граждане города, страдающие различными заболеваниями, не могут получить положенные им препараты, что создает угрозу их здоровью. Многочисленные жалобы в различные инстанции ранее не дали результата.

Следственное управление СКР по Свердловской области возбудило уголовное дело. Ход расследования поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства.

Авторы
Теги
Антонина Сергеева
Александр Бастрыкин Свердловская область уголовное дело доклад Краснотурьинск лекарства

