Путин заявил, что работает допоздна, «нарушая трудовое законодательство»
Владимир Путин признался, что его рабочий день регулярно заканчивается позже положенного. Об этом президент рассказал на прямой линии. РБК ведет онлайн-трансляцию и прямую трансляцию.
«Я достаточно поздно заканчивал работу, и сейчас все позднее и позднее. <…> Это нарушение трудового законодательства. И это неправильно. Надо вовремя ложиться спать, надо быть в форме. И вот я всех призываю именно к такому режиму жизни», — сказал Путин.
Прямая линия и большая пресс-конференция президента Владимира Путина в 2025 году проходят в совмещенном формате. Прием вопросов стартовал 4 декабря в 15:00 мск и будет продолжаться до окончания программы.
