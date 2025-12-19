Появилось видео, как журналист делал девушке предложение на «Итогах года»
Журналист из Екатеринбурга — 23-летний Кирилл Бажанов — сделал предложение своей девушке Ольге во время прямой линии с президентом Владимиром Путиным. РБК ведет онлайн-трансляцию и прямую трансляцию.
Бажанов пришел на пресс-конференцию российского президента с плакатом «Хочу жениться», примерно через два с половиной часа с начала глава государства обратил на него внимание. «Вы уже одеты так, что приготовились к самому акту бракосочетания», — сказал Путин.
«Мой вопрос связан с личной историей, он включает и поддержку молодых семей, поэтому я здесь сегодня в образе жениха», — объяснил журналист.
Он добавил, что хочет многодетную семью.
«Что написано на плакате — это действительно так. Я знаю, что моя девушка сейчас смотрит прямую линию», — сказал журналист прежде, чем позвать возлюбленную замуж.
Бажанов также заявил, что он и его будущая жена были бы рады видеть президента на свадьбе.
