Дело о халатности завели после жалобы россиянки Путину на прямой линии
Дело о халатности возбудили в Новосибирской области после обращения жены погибшего на военной операции военнослужащего на прямую линию Владимира Путина. Об этом сообщили в СК. РБК ведет онлайн-трансляцию и прямую трансляцию «Итогов года» с президентом.
Дело возбудили по ч. 1 ст. 293 УК «Халатность». Мать двоих детей Кристина жаловалась, что долгое время не может добиться назначения пенсии по потере кормильца.
Женщина рассказала, что ее муж погиб в январе 2025 года, а свидетельство о смерти она получила лишь в декабре. Пенсию по потере кормильца семье не назначили до сих пор. Президент извинился перед вдовой за нерасторопность служб и признал, что проблема с задержками льгот действительно есть. Она, по его словам, связана с избыточной бюрократией.
В министерстве труда и социального развития Новосибирской области уже во время прямой линии заявили, что все положенные женщине региональные выплаты назначены и произведены в полном объеме. В СК при этом отметили, что пенсия была назначена только 17 декабря.
