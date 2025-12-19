После теракта в Сиднее власти решили выкупить у населения оружие

Фото: Eloisa Lopez / Reuters

Власти Австралии после массовой стрельбы на пляже Бонди в Сиднее, в результате которой погибли 15 человек, решили ввести национальную программу выкупа и уничтожения гражданского огнестрельного оружия, а также ужесточить контроль над его оборотом, сообщил премьер-министр Энтони Альбанезе, передает The Washington Post.

Массовый расстрел, который квалифицировали как теракт, произошел 14 декабря. Два мужчины, отец и сын, открыли огонь по людям, пришедшим на пляж в Сиднее отпраздновать Хануку.

Альбанезе сообщил, что у одного из стрелявших была лицензия на оружие и он на законных основаниях владел шестью стволами. «Ужасные события в Бонди показывают, что нам нужно убрать оружие с наших улиц», — сказал премьер.

В рамках программы по выкупу гражданского огнестрельного оружия правительство намерено компенсировать владельцам его цену, установить лимиты на количество оружия у одного человека, а также ограничить выдачу лицензий на владение гражданам Австралии и создать национальный реестр огнестрельного оружия.

По словам главы австралийского правительства, в результате комплекса планируемых мер сотни тысяч стволов, как ожидается, будут сданы.

В толпе, в которую стреляли террористы, собралось около 2 тыс. человек. Один из нападавших, отец, был застрелен на месте, его сын был ранен, позже ему предъявили 59 пунктов обвинения, включая совершение теракта. По версии властей, нападение на отмечавших Хануку было инспирировано «Исламским государством» (признано террористическим и запрещено в России).