Свидетель в суде: обвиняемый в покушении на Соловьева пытался покончить с собой

В суде сообщили подробности дела о покушении на Соловьева

Владимир Соловьёв (Фото: Денис Гришкин / АГН «Москва»)

Один из фигурантов дела о подготовке убийства журналиста Владимира Соловьева пытался покончить с собой перед задержанием. Такие показания в ходе заседания во 2-м Западном окружном военном суде дала знакомая обвиняемого Тимофея Мокия, передает «РИА Новости». По ее словам, он написал ей о намерении совершить самоубийство и перестал тогда отвечать на сообщения.

Всего по делу проходят семь человек: Андрей Пронский, Тимофей Мокий, Владимир Беляков, Владимир Степанов, Максим Дружинин, Андрей Волков и Денис Абраров. Следствие считает, что Пронский создал в октябре 2021 года ячейку запрещенной в России террористической группировки «NS/WP» и вербовал сторонников через Telegram-канал.

Участники группы, по данным следствия, приобрели оружие, взрывчатку и компоненты для изготовления бомб. Под руководством Пронского они совершили серию поджогов автомобилей, домовладения и военкоматов в Москве, Подмосковье и Тверской области.

В апреле 2022 года, согласно версии следствия, украинская разведка предложила Пронскому денежное вознаграждение за убийство Владимира Соловьева. Для этого участники группы собирали информацию о журналисте и планировали установить на его автомобиль самодельное взрывное устройство.

Планы были сорваны правоохранительными органами. При обысках у обвиняемых изъяли арсенал оружия, включая самодельные взрывные устройства, пистолеты и более тысячи патронов.

Мокию также инкриминируют поджоги военкоматов и хранение наркотиков. Пронскому добавили обвинение в написании книги с оправданием терроризма и разжиганием ненависти, которую он издал тиражом 300 экземпляров.

Обвинения включают организацию террористического сообщества, подготовку убийства, незаконный оборот оружия и террористические акты. Расследование продолжается.