Путин пообещал проработать вопрос выплат за второе утраченное жилье

Вопросы компенсаций за второе утраченное жилье в приграничных районах будут проработаны, заявил в ходе прямой линии президент России Владимир Путин. РБК ведет онлайн-трансляцию и прямую трансляцию.

Жительница Белгородской области Анна Рудченко обратилась к президенту с просьбой рассмотреть вернуть возможность ранее отмененной выплаты семьям, потерявшим не только одно, но и второе жилье из-за обстрелов.

«Обязательно, обещаю вам, мы проработаем эти вопросы. Вы знаете, такие вопросы постоянно возникают и при реакции на какие-то чрезвычайные ситуации, в том числе связанные с пожарами, с наводнениями и так далее», — сказал Путин.

В мае белгородские власти оценили восстановление региона после обстрелов ВСУ на 157,4 млрд руб.

В рамках программы предусмотрено строительство 361 тыс. кв. м нового жилья для жителей Белгородской области, чьи дома пострадали от обстрелов, на что потребуется 33,6 млрд руб. Кроме того, планируется восстановить более 3,5 тыс. квартир и мест общего пользования в многоквартирных домах с расходами в 4,4 млрд.