Прямая линия Путина⁠,
0

Путин пообещал проработать вопрос выплат за второе утраченное жилье

Сюжет
Прямая линия Путина
Сюжет
Военная операция на Украине

Вопросы компенсаций за второе утраченное жилье в приграничных районах будут проработаны, заявил в ходе прямой линии президент России Владимир Путин. РБК ведет онлайн-трансляцию и прямую трансляцию.

Жительница Белгородской области Анна Рудченко обратилась к президенту с просьбой рассмотреть вернуть возможность ранее отмененной выплаты семьям, потерявшим не только одно, но и второе жилье из-за обстрелов.

«Обязательно, обещаю вам, мы проработаем эти вопросы. Вы знаете, такие вопросы постоянно возникают и при реакции на какие-то чрезвычайные ситуации, в том числе связанные с пожарами, с наводнениями и так далее», — сказал Путин.

Путин подписал указ о выплатах военным в приграничных регионах
Политика
Фото:Александр Полегенько / ТАСС

В мае белгородские власти оценили восстановление региона после обстрелов ВСУ на 157,4 млрд руб.

В рамках программы предусмотрено строительство 361 тыс. кв. м нового жилья для жителей Белгородской области, чьи дома пострадали от обстрелов, на что потребуется 33,6 млрд руб. Кроме того, планируется восстановить более 3,5 тыс. квартир и мест общего пользования в многоквартирных домах с расходами в 4,4 млрд.

Читайте РБК в Telegram.

Владимир Путин подводит итоги года. Прямой эфир в Telegram!

Трамп призвал Украину поторопиться в прекращении конфликта

США объявили о приостановке программы розыгрыша грин-карт

FT: ЕС решил не использовать российские активы для финансирования Украины

Макрон призвал Европу готовиться к диалогу с Путиным

WP рассказала об «орбитальном бое» спутников США и Китая

Адмирал НАТО признал слабость альянса в случае затяжной войны
Авторы
Теги
Персоны
Плугина Ирина
Владимир Путин Прямая линия Прямая линия с Владимиром Путиным компенсация ущерба
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года

