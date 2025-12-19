Путин ответил на вопрос, нашил бы он шеврон «Я русский»
Президента России Владимира Путина в ходе прямой линии спросили, какой шеврон он бы нашил себе в День народного единства. Вопрос был задан из зала журналистом из Якутии. РБК ведет онлайн-трансляцию и прямую трансляцию.
По словам спросившего президента корреспондента, он часто встречает в зоне боевых действий военных с шевроном «Я русский, Бог с нами». «[Бойцы] сражаются плечом к плечу, независимо от национальности, вероисповеданий и ценностей», — пояснил он, задавая вопрос Путину.
«У нас общие ценности. Вот что главное. Вот что нас объединяет. Общие ценности традиционные у всех народов Российской Федерации», — ответил Путин. Он отметил, что в ходе военной операции это «становится особенно важным, выпуклым и понятным».
«Когда страна сталкивается с такими испытаниями, она сплачивается», — добавил президент. «И мы это хорошо видим», — резюмировал он.
Общение граждан с президентом в формате прямой линии регулярно проходит в России с 2001 года. Оно не проводилось в 2004, 2012, 2020 и 2022 годах. С 2023 года Кремль объединил прямую линию президента с большой пресс-конференцией для журналистов, в том числе из недружественных стран. В этом году число обращений от граждан уже превысило показатели прошлого года и составило почти 2,6 млн.
Читайте РБК в Telegram.
Владимир Путин подводит итоги года. Прямой эфир в Telegram!
Трамп призвал Украину поторопиться в прекращении конфликта
США объявили о приостановке программы розыгрыша грин-карт
FT: ЕС решил не использовать российские активы для финансирования Украины
Макрон призвал Европу готовиться к диалогу с Путиным
WP рассказала об «орбитальном бое» спутников США и Китая
Адмирал НАТО признал слабость альянса в случае затяжной войны