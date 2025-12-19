Путин назвал «скромным» рост производительности труда в России

Фото: news_kremlin / Telegram

Рост производительности труда в России в 2025 году «скучный» и «скромный». Об этом на прямой линии заявил президент России Владимир Путин. РБК ведет прямую трансляцию и онлайн-трансляцию.

«К сожалению, надо честно признать, что за этот же период (2025 год. — РБК) времени у нас рост производительности труда будет скучным. Скромно. Всего 1,1%. Вот это соотношение, конечно же, нужно стремиться», — сказал президент.

Путин отметил, что в этом году снизился уровень безработицы до 2,2%. По его словам, это очень хороший показатель. Также по итогам 2025 года зарплаты россиян выросли на 4,5%.