В Пензенской области одобрили закон о полном запрете продажи вейпов

В Пензенской области приняли закон о запрете продажи вейпов с сентября 2026 года

Фото: Андрей Любимов / РБК

Депутаты Законодательного собрания Пензенской области на очередной сессии поддержали принятие регионального закона, запрещающего розничную торговлю вейпами и электронными системами доставки никотина. Об этом сообщила пресс-служба областного заксобрания.

Согласно документу, с 1 сентября 2026 года на территории региона будет полностью запрещена розничная торговля устройствами для потребления никотинсодержащей продукции, безникотиновой жидкости, бестабачной смеси для нагревания, электронными или иными приборами, в том числе электронными системами доставки никотина и устройствами для нагревания табака, а также их составными частями и элементами. Исключение сделано только для медицинских изделий и лекарственных средств, официально зарегистрированных в России.

За нарушение запрета предусмотрена административная ответственность — штраф от 40 тыс. до 50 тыс. руб. для должностных лиц и от 500 тыс. до 1 млн руб. для юридических лиц.

Ранее Госдума приняла закон, запрещающий торговлю табаком и вейпами на остановках общественного транспорта. Как пояснил спикер палаты Вячеслав Володин, эта мера направлена на снижение доступности такой продукции для молодежи в местах массового скопления людей.

Исключение сделано только для случаев, когда остановка служит единственной торговой точкой в населенном пункте. Закон должен вступить в силу 1 сентября 2026 года.