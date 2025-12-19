В Пензенской области одобрили закон о полном запрете продажи вейпов
Депутаты Законодательного собрания Пензенской области на очередной сессии поддержали принятие регионального закона, запрещающего розничную торговлю вейпами и электронными системами доставки никотина. Об этом сообщила пресс-служба областного заксобрания.
Согласно документу, с 1 сентября 2026 года на территории региона будет полностью запрещена розничная торговля устройствами для потребления никотинсодержащей продукции, безникотиновой жидкости, бестабачной смеси для нагревания, электронными или иными приборами, в том числе электронными системами доставки никотина и устройствами для нагревания табака, а также их составными частями и элементами. Исключение сделано только для медицинских изделий и лекарственных средств, официально зарегистрированных в России.
За нарушение запрета предусмотрена административная ответственность — штраф от 40 тыс. до 50 тыс. руб. для должностных лиц и от 500 тыс. до 1 млн руб. для юридических лиц.
Ранее Госдума приняла закон, запрещающий торговлю табаком и вейпами на остановках общественного транспорта. Как пояснил спикер палаты Вячеслав Володин, эта мера направлена на снижение доступности такой продукции для молодежи в местах массового скопления людей.
Исключение сделано только для случаев, когда остановка служит единственной торговой точкой в населенном пункте. Закон должен вступить в силу 1 сентября 2026 года.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Трамп призвал Украину поторопиться в прекращении конфликта
США объявили о приостановке программы розыгрыша грин-карт
FT: ЕС решил не использовать российские активы для финансирования Украины
Макрон призвал Европу готовиться к диалогу с Путиным
WP рассказала об «орбитальном бое» спутников США и Китая
Адмирал НАТО признал слабость альянса в случае затяжной войны