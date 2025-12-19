 Перейти к основному контенту
Прямая линия Путина⁠,
0

Путин назвал причину, которая заставит Украину мирно завершить конфликт

Путин: исчерпание резервов ВСУ заставит Украину мирно завершить конфликт
Сюжет
Прямая линия Путина
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: news_kremlin / Telegram
Фото: news_kremlin / Telegram

Исчерпание резервов ВСУ должно побуждать киевский режим завершать конфликт на Украине мирными средствами, заявил в ходе прямой линии президент России Владимир Путин. РБК ведет онлайн-трансляцию и прямую трансляцию.

«Проблема для него [противника] еще заключается в том, что в результате активных и эффективных действий наших войск, судя по всему, противник понес очень серьезные потери в стратегических резервах. Их практически не остается. И это очень существенный элемент, который должен, я надеюсь, побуждать украинский, киевский режим решать все спорные вопросы и заканчивать этот конфликт мирными средствами», — сказал глава государства.

Путин ответил на вопрос о мире на Украине
Политика

Путин ранее заявил, что при отказе Украины и ее союзников от переговоров по существу Россия готова добиваться поставленных целей военным путем. Он отметил, что Москва отдает приоритет дипломатическому урегулированию и устранению первопричин конфликта.

Прямые переговоры России и Украины возобновились в мае 2025 года после трехлетнего перерыва, стороны провели три раунда и обсуждают сокращенную версию мирного плана США.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявлял, что наиболее сложными вопросами остаются темы территорий и российских активов.

Авторы
Теги
Персоны
Плугина Ирина
Владимир Путин Прямая линия Прямая линия с Владимиром Путиным Украина
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года

