Путин назвал причину, которая заставит Украину мирно завершить конфликт
Исчерпание резервов ВСУ должно побуждать киевский режим завершать конфликт на Украине мирными средствами, заявил в ходе прямой линии президент России Владимир Путин. РБК ведет онлайн-трансляцию и прямую трансляцию.
«Проблема для него [противника] еще заключается в том, что в результате активных и эффективных действий наших войск, судя по всему, противник понес очень серьезные потери в стратегических резервах. Их практически не остается. И это очень существенный элемент, который должен, я надеюсь, побуждать украинский, киевский режим решать все спорные вопросы и заканчивать этот конфликт мирными средствами», — сказал глава государства.
Путин ранее заявил, что при отказе Украины и ее союзников от переговоров по существу Россия готова добиваться поставленных целей военным путем. Он отметил, что Москва отдает приоритет дипломатическому урегулированию и устранению первопричин конфликта.
Прямые переговоры России и Украины возобновились в мае 2025 года после трехлетнего перерыва, стороны провели три раунда и обсуждают сокращенную версию мирного плана США.
Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявлял, что наиболее сложными вопросами остаются темы территорий и российских активов.
