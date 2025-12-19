 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Как сочетать вино и еду:
документальный фильм

Гармония вина и еды

Виноделы Кубани

Шефы и их блюда

Путешествие по краю
Подробнее
Пенсии в 2026 году⁠,
0

Средний размер пенсии по инвалидности превысит 17 тыс. руб. в 2026 году

«РИА Новости»: средний размер пенсии по инвалидности в России превысит ₽17 тыс.
Сюжет
Пенсии в 2026 году
Фото: Олег Елков / ТАСС
Фото: Олег Елков / ТАСС

Средний размер страховой пенсии по инвалидности в России в 2026 году составит 17,1 тыс. руб., подсчитало «РИА Новости».

Для работающих пенсионеров средняя выплата будет выше — 17,3 тыс. руб., а для неработающих — 17 тыс. руб.

Для получателей социальной пенсии по инвалидности средний размер выплаты также составит около 17 тыс. руб. — примерно 17,1 тыс. для работающих и 16,9 тыс. для неработающих.

В России проиндексируют все виды пенсий в 2026 году
Общество
Фото:Николай Гынгазов / Global Look Press

Ранее стало известно, что с 1 января 2026 года страховые пенсии вырастут на 7,6%. С 1 апреля на 6,8% будут повышены социальные пенсии. Военные пенсии и выплаты бывшим сотрудникам силовых структур планируют проиндексировать с 1 октября на 4%, но этот показатель может быть скорректирован с учетом инфляции.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Трамп призвал Украину поторопиться в прекращении конфликта

США объявили о приостановке программы розыгрыша грин-карт

FT: ЕС решил не использовать российские активы для финансирования Украины

Макрон призвал Европу готовиться к диалогу с Путиным

WP рассказала об «орбитальном бое» спутников США и Китая

Адмирал НАТО признал слабость альянса в случае затяжной войны
Авторы
Теги
Антонина Сергеева
индексация пенсии Пенсия выплата пенсий Россия пенсионеры

Как сочетать вино и еду:
документальный фильм

Гармония вина и еды

Виноделы Кубани

Шефы и их блюда

Путешествие по краю
Подробнее
Материалы по теме
Выплаты пенсий перенесли с январских выходных на декабрь
Общество
Путин объявил об индексации социальных пенсий с 1 апреля
Общество
В России назвали средний размер социальной пенсии в 2026 году
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

Считаем дни
до Нового года

Реклама ООО “БОРК Импорт”

Лента новостей
Курс евро на 19 декабря
EUR ЦБ: 94,25 (+0,11) Инвестиции, 18 дек, 17:49 Курс доллара на 19 декабря
USD ЦБ: 80,03 (-0,35) Инвестиции, 18 дек, 17:49
Совфед одобрил закон о возврате земель жителям трех приграничных регионов Недвижимость, 11:57
Как регионы решают проблему IТ-кадров Отрасли, 11:57
Искусство жить: как устроен премиальный ЖК в Марьиной роще РБК и TATE, 11:56
Прямая линия Владимира Путина. Прямая трансляция Политика, 11:55
Началась прямая линия Путина Политика, 11:55
Совфед одобрил ужесточение наказаний за дезертирство для экс-заключенных Общество, 11:51
Вы можете больше: какие техники помогут сделать быстрый рывок в карьере Образование, 11:50
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
Новый глава «Слуги народа» исключил планы ребрендинга партии Политика, 11:50
Трамп выступит с обращением на необъявленную тему 19 декабря Политика, 11:44
Перспективные направления развития ИТ-сектора на ближайшие 5 лет РБК х Ростелеком, 11:42
Совфед одобрил удвоение штрафов за перевозку детей без автокресел Общество, 11:39
В Минусинске в 530 частных домах установили автоматизированные котлы Пресс-релиз, 11:34
Как получить максимальный доход от инвестиций в квартиру РБК и ПИК, 11:30
Владимир Путин подводит итоги года. Онлайн Политика, 11:30