«РИА Новости»: средний размер пенсии по инвалидности в России превысит ₽17 тыс.

Средний размер пенсии по инвалидности превысит 17 тыс. руб. в 2026 году

Пенсии в 2026 году

Фото: Олег Елков / ТАСС

Средний размер страховой пенсии по инвалидности в России в 2026 году составит 17,1 тыс. руб., подсчитало «РИА Новости».

Для работающих пенсионеров средняя выплата будет выше — 17,3 тыс. руб., а для неработающих — 17 тыс. руб.

Для получателей социальной пенсии по инвалидности средний размер выплаты также составит около 17 тыс. руб. — примерно 17,1 тыс. для работающих и 16,9 тыс. для неработающих.

Ранее стало известно, что с 1 января 2026 года страховые пенсии вырастут на 7,6%. С 1 апреля на 6,8% будут повышены социальные пенсии. Военные пенсии и выплаты бывшим сотрудникам силовых структур планируют проиндексировать с 1 октября на 4%, но этот показатель может быть скорректирован с учетом инфляции.