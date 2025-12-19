У гостей прямой линии Путина изъяли квашеную капусту и капли для носа

Фото: Александр Щербак / ТАСС

При входе в зал, где пройдет прямая линия президента России Владимира Путина, организаторы мероприятия изъяли у посетителей, в том числе представителей СМИ, различные предметы. Среди них — квашеная капуста, мандарины и капли для носа, передает «РИА Новости».

Также у посетителей на время забрали различные напитки. Все изъятые вещи складывались в контейнеры у металлоискателей, их разрешат забрать после окончания прямой линии.

В этом году прямая линия и большая пресс-конференция будут совмещенными. Эфир состоится 19 декабря в 12:00 мск.

Сбор вопросов начался в ночь на 8 декабря и продолжится вплоть до окончания мероприятия. Утром в пятницу общее число обращений россиян превысило 2,5 млн. Как рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, Путин «до глубокой ночи» готовился к предстоящей прямой линии и ежегодной пресс-конференции.

Первая прямая линия с Владимиром Путиным прошла в 2001 году, с тех пор формат стал ежегодным. Рекордной по продолжительности была прямая линия в 2013 году — 4 часа 47 минут.