 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Как сочетать вино и еду:
документальный фильм

Гармония вина и еды

Виноделы Кубани

Шефы и их блюда

Путешествие по краю
Подробнее
Прямая линия Путина⁠,
0

У гостей прямой линии Путина изъяли квашеную капусту и капли для носа

«РИА Новости»: у гостей прямой линии Путина изъяли квашеную капусту и мандарины
Сюжет
Прямая линия Путина
Фото: Александр Щербак / ТАСС
Фото: Александр Щербак / ТАСС

При входе в зал, где пройдет прямая линия президента России Владимира Путина, организаторы мероприятия изъяли у посетителей, в том числе представителей СМИ, различные предметы. Среди них — квашеная капуста, мандарины и капли для носа, передает «РИА Новости».

Также у посетителей на время забрали различные напитки. Все изъятые вещи складывались в контейнеры у металлоискателей, их разрешат забрать после окончания прямой линии.

В этом году прямая линия и большая пресс-конференция будут совмещенными. Эфир состоится 19 декабря в 12:00 мск.

Сбор вопросов начался в ночь на 8 декабря и продолжится вплоть до окончания мероприятия. Утром в пятницу общее число обращений россиян превысило 2,5 млн. Как рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, Путин «до глубокой ночи» готовился к предстоящей прямой линии и ежегодной пресс-конференции.

Первая прямая линия с Владимиром Путиным прошла в 2001 году, с тех пор формат стал ежегодным. Рекордной по продолжительности была прямая линия в 2013 году — 4 часа 47 минут.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Трамп призвал Украину поторопиться в прекращении конфликта

США объявили о приостановке программы розыгрыша грин-карт

FT: ЕС решил не использовать российские активы для финансирования Украины

Макрон призвал Европу готовиться к диалогу с Путиным

WP рассказала об «орбитальном бое» спутников США и Китая

Адмирал НАТО признал слабость альянса в случае затяжной войны
Авторы
Теги
Персоны
Анастасия Лежепекова
Прямая линия с Владимиром Путиным Прямая линия журналисты Владимир Путин
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года

Как сочетать вино и еду:
документальный фильм

Гармония вина и еды

Виноделы Кубани

Шефы и их блюда

Путешествие по краю
Подробнее
Материалы по теме
В Кремле рассказали, как Путин будет справлять Новый год
Общество
Песков рассказал о подготовке Путина к прямой линии
Общество
Песков рассказал о работе Путина «и днем, и ночью, и до утра»
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

Считаем дни
до Нового года

Реклама ООО “БОРК Импорт”

Лента новостей
Курс евро на 19 декабря
EUR ЦБ: 94,25 (+0,11) Инвестиции, 18 дек, 17:49 Курс доллара на 19 декабря
USD ЦБ: 80,03 (-0,35) Инвестиции, 18 дек, 17:49
Совфед одобрил закон о возврате земель жителям трех приграничных регионов Недвижимость, 11:57
Как регионы решают проблему IТ-кадров Отрасли, 11:57
Искусство жить: как устроен премиальный ЖК в Марьиной роще РБК и TATE, 11:56
Прямая линия Владимира Путина. Прямая трансляция Политика, 11:55
Началась прямая линия Путина Политика, 11:55
Совфед одобрил ужесточение наказаний за дезертирство для экс-заключенных Общество, 11:51
Вы можете больше: какие техники помогут сделать быстрый рывок в карьере Образование, 11:50
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
Новый глава «Слуги народа» исключил планы ребрендинга партии Политика, 11:50
Трамп выступит с обращением на необъявленную тему 19 декабря Политика, 11:44
Перспективные направления развития ИТ-сектора на ближайшие 5 лет РБК х Ростелеком, 11:42
Совфед одобрил удвоение штрафов за перевозку детей без автокресел Общество, 11:39
В Минусинске в 530 частных домах установили автоматизированные котлы Пресс-релиз, 11:34
Как получить максимальный доход от инвестиций в квартиру РБК и ПИК, 11:30
Владимир Путин подводит итоги года. Онлайн Политика, 11:30