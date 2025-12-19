Число приостановивших полеты аэропортов за ночь возросло до пяти

Аэропорты Калуги, Пензы, Саратова и Тамбова ввели временные ограничения на полеты — там приостановили прием и отправку воздушных рейсов. Об этом представитель Росавиации Артем Кореняко сообщил в Max.

Также ограничения продолжают действовать в аэропорту Волгограда.

Российские аэропорты регулярно приостанавливают рейсы на фоне угрозы ударов беспилотниками.

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — написал Кореняко.