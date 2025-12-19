Число приостановивших полеты аэропортов за ночь возросло до пяти
Аэропорты Калуги, Пензы, Саратова и Тамбова ввели временные ограничения на полеты — там приостановили прием и отправку воздушных рейсов. Об этом представитель Росавиации Артем Кореняко сообщил в Max.
Также ограничения продолжают действовать в аэропорту Волгограда.
Российские аэропорты регулярно приостанавливают рейсы на фоне угрозы ударов беспилотниками.
«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — написал Кореняко.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Экспертиза выявила изменение психического состояния Долиной при сделке
Де Вевер исключил использование активов России без выполнения условий Бельгии
Мосгорсуд отклонил жалобу защиты Чекалиных на продление домашнего ареста
Барщевский объявил об уходе с поста полпреда правительства в КС
Wildberries проработает запуск собственного онлайн-кинотеатра
Трамп назвал цели США в отношении Венесуэлы