Военная операция на Украине⁠,
0

Число приостановивших полеты аэропортов за ночь возросло до пяти

Аэропорты Калуги, Пензы, Саратова и Тамбова приостановили полеты
Сюжет
Военная операция на Украине

Аэропорты Калуги, Пензы, Саратова и Тамбова ввели временные ограничения на полеты — там приостановили прием и отправку воздушных рейсов. Об этом представитель Росавиации Артем Кореняко сообщил в Max.

Также ограничения продолжают действовать в аэропорту Волгограда.

Аэропорт Волгограда ввел временные ограничения на полеты
Политика

Российские аэропорты регулярно приостанавливают рейсы на фоне угрозы ударов беспилотниками.

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — написал Кореняко.

Экспертиза выявила изменение психического состояния Долиной при сделке

Де Вевер исключил использование активов России без выполнения условий Бельгии

Мосгорсуд отклонил жалобу защиты Чекалиных на продление домашнего ареста

Барщевский объявил об уходе с поста полпреда правительства в КС

Wildberries проработает запуск собственного онлайн-кинотеатра

Трамп назвал цели США в отношении Венесуэлы
Авторы
Теги
Александра Озерова
Калуга Пенза Саратов Тамбов аэропорты рейсы

