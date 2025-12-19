Песков опроверг передачу Путину американских деликатесов

Американская сторона не передавала президенту России Владимиру Путину никаких деликатесов из США, сообщил РИА «Новости» пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

До этого президенту США Дональду Трампу подарили ящик красной икры из Хабаровского края — передал его спецпосланник республиканца Стив Уиткофф. Он попробовал икру на обеде в московском ресторане «Савва» перед переговорами с Путиным.

«Угощение произвело такое большое впечатление, что спецпосланнику презентовали целый ящик икры, который Уиткофф отвез Трампу», — сказано в сообщении хабаровского министерства промышленности и торговли.

Переговоры Путина и Уиткоффа прошли 2 декабря — они длились более пяти часов. В ходе беседы стороны обсуждали мирный план по Украине. Помощник президента Юрий Ушаков назвал переговоры весьма полезными, конструктивными и весьма содержательными.