Политика⁠,
0

Песков опроверг передачу Путину американских деликатесов

Американская сторона не передавала президенту России Владимиру Путину никаких деликатесов из США, сообщил РИА «Новости» пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

До этого президенту США Дональду Трампу подарили ящик красной икры из Хабаровского края — передал его спецпосланник республиканца Стив Уиткофф. Он попробовал икру на обеде в московском ресторане «Савва» перед переговорами с Путиным.

«Угощение произвело такое большое впечатление, что спецпосланнику презентовали целый ящик икры, который Уиткофф отвез Трампу», — сказано в сообщении хабаровского министерства промышленности и торговли.

Дональд Трамп попробует красную икру из Хабаровского края

Переговоры Путина и Уиткоффа прошли 2 декабря — они длились более пяти часов. В ходе беседы стороны обсуждали мирный план по Украине. Помощник президента Юрий Ушаков назвал переговоры весьма полезными, конструктивными и весьма содержательными.

Экспертиза выявила изменение психического состояния Долиной при сделке

Де Вевер исключил использование активов России без выполнения условий Бельгии

Мосгорсуд отклонил жалобу защиты Чекалиных на продление домашнего ареста

Барщевский объявил об уходе с поста полпреда правительства в КС

Wildberries проработает запуск собственного онлайн-кинотеатра

Трамп назвал цели США в отношении Венесуэлы
Авторы
Теги
Персоны
Дарья Лебедева Дарья Лебедева
Дмитрий Песков Владимир Путин США
Дмитрий Песков фото
Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента России
17 октября 1967 года
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года

