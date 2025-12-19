 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Как сочетать вино и еду:
документальный фильм

Гармония вина и еды

Виноделы Кубани

Шефы и их блюда

Путешествие по краю
Подробнее
Общество⁠,
0

В Кремле рассказали, как Путин будет справлять Новый год

Песков: Путин будет справлять Новый год в кругу семьи и близких

Президент России Владимир Путин встретит новогоднюю ночь в кругу семьи и близких, сообщил ТАСС пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«С родными и близкими. Сам Новый год — с родными и близкими», — ответил он на вопрос, как глава государства планирует встретить праздник.

Песков рассказал, где Путин празднует Новый год
Политика
Владимир Путин

Еще в 2024 году Песков рассказал, что Путин традиционно празднует Новый год дома.

«Президент обычно дома встречает Новый год, если он никуда не ездит. Вы помните, что он часто ездит в те места, где он больше всего нужен», — сказал тогда Песков. Он также добавил, что в кабинете президента обычно стоит елка.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Экспертиза выявила изменение психического состояния Долиной при сделке

Де Вевер исключил использование активов России без выполнения условий Бельгии

Мосгорсуд отклонил жалобу защиты Чекалиных на продление домашнего ареста

Барщевский объявил об уходе с поста полпреда правительства в КС

Wildberries проработает запуск собственного онлайн-кинотеатра

Трамп назвал цели США в отношении Венесуэлы
Авторы
Теги
Персоны
Александра Озерова
Владимир Путин Дмитрий Песков Новый год празднование
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
Дмитрий Песков фото
Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента России
17 октября 1967 года

Как сочетать вино и еду:
документальный фильм

Гармония вина и еды

Виноделы Кубани

Шефы и их блюда

Путешествие по краю
Подробнее
Материалы по теме
Россияне назвали самый желанный подарок на Новый год
Политика
Москва покрылась снегом. Как часто выпадает снег на Новый год
Общество
В мэрии сообщили подробности подготовки Москвы к предстоящим праздникам
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

Считаем дни
до Нового года

Реклама ООО “БОРК Импорт”

Лента новостей
Курс евро на 19 декабря
EUR ЦБ: 94,25 (+0,11) Инвестиции, 18 дек, 17:49 Курс доллара на 19 декабря
USD ЦБ: 80,03 (-0,35) Инвестиции, 18 дек, 17:49
В Липецке обломки беспилотника попали в жилой дом Политика, 05:40
В Госдуме напомнили о предстоящих изменениях в классификаторе профессий Общество, 05:28
«Золотая лихорадка»: как компании превратить данные о клиентах в деньги РБК и PostgresPro, 05:20
Участники саммита ЕС приняли решение о финансировании Киева на €90 млрд Политика, 05:10
Число приостановивших работу аэропортов увеличилось до десяти Политика, 05:04
Депутаты попытались сорвать заседание парламента Албании. Видео Политика, 04:53
В Кремле рассказали, как Путин будет справлять Новый год Общество, 04:41
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
Песков опроверг передачу Путину американских деликатесов Политика, 04:34
Глава Таганрога сообщила о последствиях налета беспилотников Политика, 04:19
Поужинать и не потерять партнеров: тест на китайский этикет РБК и ВТБ, 03:52
Бывший чемпион NASCAR Грэг Биффл погиб в авиакатастрофе в США Общество, 03:49
Число приостановивших полеты аэропортов за ночь возросло до пяти Политика, 03:37
Euractiv узнал о предложении ЕС «неограниченных гарантий» для Бельгии Политика, 03:35
Трамп подписал масштабный военный бюджет с поддержкой Киева Политика, 03:12