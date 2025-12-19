Песков: Путин будет справлять Новый год в кругу семьи и близких

В Кремле рассказали, как Путин будет справлять Новый год

Президент России Владимир Путин встретит новогоднюю ночь в кругу семьи и близких, сообщил ТАСС пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«С родными и близкими. Сам Новый год — с родными и близкими», — ответил он на вопрос, как глава государства планирует встретить праздник.

Еще в 2024 году Песков рассказал, что Путин традиционно празднует Новый год дома.

«Президент обычно дома встречает Новый год, если он никуда не ездит. Вы помните, что он часто ездит в те места, где он больше всего нужен», — сказал тогда Песков. Он также добавил, что в кабинете президента обычно стоит елка.