Песков рассказал, где Путин празднует Новый год
Традиционно президент Владимир Путин празднует Новый год дома, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.
«Президент обычно дома встречает Новый год, если он никуда не ездит. Вы помните, что он часто ездит в те места, где он больше всего нужен», — сказал Песков. Он также добавил, что в кабинете президента обычно стоит елка.
Раскрывать, каким будет праздничное обращение Путина 31 декабря, Песков не стал.
В 2021 году на вопрос о праздновании Нового года Песков ответил, что Путин обычно встречает его в кругу родных, близких и друзей. Тогда пресс-секретарь также добавил, что, скорее всего, первые дни новогодних праздников президент может частично посвятить отдыху.
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