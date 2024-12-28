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Новый год 2025 ,  
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Песков рассказал, где Путин празднует Новый год

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Новый год 2025
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Алексей Даничев / Sputnik / Reuters)

Традиционно президент Владимир Путин празднует Новый год дома, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Президент обычно дома встречает Новый год, если он никуда не ездит. Вы помните, что он часто ездит в те места, где он больше всего нужен», — сказал Песков. Он также добавил, что в кабинете президента обычно стоит елка.

Раскрывать, каким будет праздничное обращение Путина 31 декабря, Песков не стал.

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В 2021 году на вопрос о праздновании Нового года Песков ответил, что Путин обычно встречает его в кругу родных, близких и друзей. Тогда пресс-секретарь также добавил, что, скорее всего, первые дни новогодних праздников президент может частично посвятить отдыху.

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