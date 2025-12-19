 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине
0

Глава Таганрога сообщила о последствиях налета беспилотников

Камбулова: в результате налета дронов в Таганроге были повреждены четыре дома
Сюжет
Военная операция на Украине

В Таганроге Ростовской области в результате налета беспилотников были повреждены четыре частных дома, сообщила глава города Светлана Камбулова.

Никто не пострадал, специалисты уточняют последствия на земле.

«В настоящее время на местах падения обломков работают оперативные службы», — написала она в своем телеграм-канале.

С 02:15 в городе объявлена воздушная опасность.

Слюсарь рассказал о сбитых дронах над Ростовом и Таганрогом
Политика

Ростовская область регулярно подвергается атакам дронов. Так, 12 декабря губернатор региона Юрий Слюсарь сообщил об отражении налета беспилотников на Таганрог. Тогда обошлось без пострадавших.

Экспертиза выявила изменение психического состояния Долиной при сделке

Де Вевер исключил использование активов России без выполнения условий Бельгии

Мосгорсуд отклонил жалобу защиты Чекалиных на продление домашнего ареста

Барщевский объявил об уходе с поста полпреда правительства в КС

Wildberries проработает запуск собственного онлайн-кинотеатра

Трамп назвал цели США в отношении Венесуэлы
Теги
Александра Озерова
Таганрог Ростовская область повреждения БПЛА Светлана Камбулова

