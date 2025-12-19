Глава Таганрога сообщила о последствиях налета беспилотников
В Таганроге Ростовской области в результате налета беспилотников были повреждены четыре частных дома, сообщила глава города Светлана Камбулова.
Никто не пострадал, специалисты уточняют последствия на земле.
«В настоящее время на местах падения обломков работают оперативные службы», — написала она в своем телеграм-канале.
С 02:15 в городе объявлена воздушная опасность.
Ростовская область регулярно подвергается атакам дронов. Так, 12 декабря губернатор региона Юрий Слюсарь сообщил об отражении налета беспилотников на Таганрог. Тогда обошлось без пострадавших.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Экспертиза выявила изменение психического состояния Долиной при сделке
Де Вевер исключил использование активов России без выполнения условий Бельгии
Мосгорсуд отклонил жалобу защиты Чекалиных на продление домашнего ареста
Барщевский объявил об уходе с поста полпреда правительства в КС
Wildberries проработает запуск собственного онлайн-кинотеатра
Трамп назвал цели США в отношении Венесуэлы