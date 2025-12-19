Глава Таганрога сообщила о последствиях налета беспилотников

Камбулова: в результате налета дронов в Таганроге были повреждены четыре дома

В Таганроге Ростовской области в результате налета беспилотников были повреждены четыре частных дома, сообщила глава города Светлана Камбулова.

Никто не пострадал, специалисты уточняют последствия на земле.

«В настоящее время на местах падения обломков работают оперативные службы», — написала она в своем телеграм-канале.

С 02:15 в городе объявлена воздушная опасность.

Ростовская область регулярно подвергается атакам дронов. Так, 12 декабря губернатор региона Юрий Слюсарь сообщил об отражении налета беспилотников на Таганрог. Тогда обошлось без пострадавших.