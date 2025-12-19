 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Аэропорт Волгограда ввел временные ограничения на полеты

Сюжет
Военная операция на Украине

Аэропорт Волгограда приостановил прием и отправку воздушных рейсов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — написал он.

В аэропорту Владикавказа ввели план «Ковер»
Политика

Российские аэропорты регулярно вводят ограничения на рейсы на фоне угрозы ударов беспилотниками.

В ночь на 17 декабря полеты были приостановлены в аэропортах Саратова, Пензы, Краснодара, Тамбова, Владикавказа, Грозного и Магаса.

Авторы
Теги
Александра Озерова
аэропорты Волгоград рейсы

