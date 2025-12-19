Аэропорт Волгограда ввел временные ограничения на полеты
Аэропорт Волгограда приостановил прием и отправку воздушных рейсов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.
«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — написал он.
Российские аэропорты регулярно вводят ограничения на рейсы на фоне угрозы ударов беспилотниками.
В ночь на 17 декабря полеты были приостановлены в аэропортах Саратова, Пензы, Краснодара, Тамбова, Владикавказа, Грозного и Магаса.
