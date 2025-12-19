 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Как сочетать вино и еду:
документальный фильм

Гармония вина и еды

Виноделы Кубани

Шефы и их блюда

Путешествие по краю
Подробнее
Политика⁠,
0

Депутаты попытались сорвать заседание парламента Албании. Видео

В парламенте Албании депутаты попытались сорвать заседание и подожгли файеры

Депутаты попытались сорвать заседание парламента Албании. Видео
Video

Депутаты от оппозиционной партии «Демократическая Албания» попытались сорвать заседание в парламенте, сообщает Associated press.

Во время голосования за нового омбудсмена страны депутаты подняли шум, заблокировали трибуну, подожгли дымовую шашку и бросали водой в спикера парламента Нико Пешели.

Представители партии обвинили правящую Социалистическую партию в фальсификации выборов и подрыве демократии в стране, передает агентство. Они потребовали отставки заместителя премьер-министра и бывшей главы министерства инфраструктуры и энергетики Белинды Баллуку, обвиненной в коррупции, но сохраняющей свой пост.

«Мы не можем делить парламент с теми, кто ворует. Закон и только закон должен восторжествовать», — сказал лидер оппозиционной партии Сали Бериша. Его слова приводит Reuters.

Албанский премьер сталинизмом объяснил отсутствие контактов с Россией
Политика
Эди Рама

Баллуку подозревают во вмешательстве в процедуры госзакупок в нескольких строительных проектах.

Офис специального прокурора по борьбе с коррупцией и организованной преступностью обратился к парламенту с просьбой одобрить арест заместителя Баллуку. Голосование по этому поводу пройдет в пятницу.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Экспертиза выявила изменение психического состояния Долиной при сделке

Де Вевер исключил использование активов России без выполнения условий Бельгии

Мосгорсуд отклонил жалобу защиты Чекалиных на продление домашнего ареста

Барщевский объявил об уходе с поста полпреда правительства в КС

Wildberries проработает запуск собственного онлайн-кинотеатра

Трамп назвал цели США в отношении Венесуэлы
Авторы
Теги
Александра Озерова
Албания парламент забастовка потасовка парламентарии Депутаты

Как сочетать вино и еду:
документальный фильм

Гармония вина и еды

Виноделы Кубани

Шефы и их блюда

Путешествие по краю
Подробнее
Материалы по теме
Партия Порошенко заблокировала трибуну Рады, требуя отставки кабмина
Политика
Между командой Нурмагомедова и другом Макгрегора произошла потасовка
Спорт
В Брюсселе фермеры на тракторах пытались прорваться к Европарламенту
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

Считаем дни
до Нового года

Реклама ООО “БОРК Импорт”

Лента новостей
Курс евро на 19 декабря
EUR ЦБ: 94,25 (+0,11) Инвестиции, 18 дек, 17:49 Курс доллара на 19 декабря
USD ЦБ: 80,03 (-0,35) Инвестиции, 18 дек, 17:49
В Липецке обломки беспилотника попали в жилой дом Политика, 05:40
В Госдуме напомнили о предстоящих изменениях в классификаторе профессий Общество, 05:28
«Золотая лихорадка»: как компании превратить данные о клиентах в деньги РБК и PostgresPro, 05:20
Участники саммита ЕС приняли решение о финансировании Киева на €90 млрд Политика, 05:10
Число приостановивших работу аэропортов увеличилось до десяти Политика, 05:04
Депутаты попытались сорвать заседание парламента Албании. Видео Политика, 04:53
В Кремле рассказали, как Путин будет справлять Новый год Общество, 04:41
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
Песков опроверг передачу Путину американских деликатесов Политика, 04:34
Глава Таганрога сообщила о последствиях налета беспилотников Политика, 04:19
Поужинать и не потерять партнеров: тест на китайский этикет РБК и ВТБ, 03:52
Бывший чемпион NASCAR Грэг Биффл погиб в авиакатастрофе в США Общество, 03:49
Число приостановивших полеты аэропортов за ночь возросло до пяти Политика, 03:37
Euractiv узнал о предложении ЕС «неограниченных гарантий» для Бельгии Политика, 03:35
Трамп подписал масштабный военный бюджет с поддержкой Киева Политика, 03:12