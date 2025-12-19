Депутаты попытались сорвать заседание парламента Албании. Видео
Депутаты от оппозиционной партии «Демократическая Албания» попытались сорвать заседание в парламенте, сообщает Associated press.
Во время голосования за нового омбудсмена страны депутаты подняли шум, заблокировали трибуну, подожгли дымовую шашку и бросали водой в спикера парламента Нико Пешели.
Представители партии обвинили правящую Социалистическую партию в фальсификации выборов и подрыве демократии в стране, передает агентство. Они потребовали отставки заместителя премьер-министра и бывшей главы министерства инфраструктуры и энергетики Белинды Баллуку, обвиненной в коррупции, но сохраняющей свой пост.
«Мы не можем делить парламент с теми, кто ворует. Закон и только закон должен восторжествовать», — сказал лидер оппозиционной партии Сали Бериша. Его слова приводит Reuters.
Баллуку подозревают во вмешательстве в процедуры госзакупок в нескольких строительных проектах.
Офис специального прокурора по борьбе с коррупцией и организованной преступностью обратился к парламенту с просьбой одобрить арест заместителя Баллуку. Голосование по этому поводу пройдет в пятницу.
