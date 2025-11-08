 Перейти к основному контенту
Албанский премьер сталинизмом объяснил отсутствие контактов с Россией

Премьер Албании Рама: ЕС должен говорить напрямую с Россией, а не следовать США
Премьер Албании призвал ЕС не передавать свою внешнюю политику США и вести самим переговоры с Россией. Он также напомнил, что за последние 35 лет между Албанией и Россией не было ни одного официального визита на высшем уровне
Эди Рама
Эди Рама (Фото: Chris J Ratcliffe / Reuters)

Евросоюз должен вести диалог с Россией самостоятельно, а не передавать свою внешнюю политику Соединенным Штатам, заявил премьер Албании Эди Рама в интервью австрийской газете die Presse.

«Что касается Европейского союза, я считаю, что ЕС должен говорить с Россией и не должен дальше передавать свою внешнюю политику Вашингтону. В конце концов, Россия — сосед Европейского союза, а не сосед Соединенных Штатов, а с соседями нужно разговаривать», — сказал премьер (цитата по «РИА Новости»).

Рама напомнил, что Албания разорвала связи с СССР в 1961 году из-за критики сталинизма в Москве. «Это создало глубокое чувство недоверия и неприязни в коллективном сознании нашего народа по отношению к русским и к России, поэтому за 35 лет после демократического перехода у нас не было ни одного государственного визита в Россию и ни одного визита российского главы государства к нам», — отметил Рама и добавил, что Албанию эта ситуация «особенно не беспокоит».

Премьер попросил поздравить с окончанием войны Албании с Азербайджаном
Политика

Рама также заявил, что рассчитывает на вступление его страны в Европейский союз к 2030 году, разработан график завершения переговорного процесса к 2027 году, после этого на ратификацию соглашений потребуется еще около двух лет.

Отвечая на вопрос журналиста, почему Албания должна стать частью Европейского союза, он заявил, что внутренняя граница ЕС охватывает Западные Балканы, которые находятся «в самом центре союза». Премьер подчеркнул, что речь идет не о расширении ЕС, а об объединении ради безопасности и европейского единства.

ИИ-министр выступила в парламенте Албании и объяснила свои задачи. Видео
Политика

В Албании постоянно проживают несколько сотен граждан России, в основном по семейным или рабочим обстоятельствам, говорил посол России в Албании Алексей Зайцев. По его словам, после начала военной операции на Украине «албанские власти солидаризировались с коллективным Западом, осудили действия России и поддержали антироссийские санкции ЕС», однако в адрес посольства обращений с жалобами на нарушение прав от россиян не поступало.

Кроме того, НАТО активно наращивает военную инфраструктуру на территории Албании в последние годы, говорил Зайцев. Так, в марте 2024 года в Кучове открыли авиабазу. Альянс также модернизирует под свои нужды транспорт и морские объекты. Москва неоднократно призывала НАТО, в том числе Албанию, строить равную и неделимую архитектуру безопасности в Евразии.

Посол добавил, что Москва последовательно выступает за поддержание и развитие гуманитарных связей с Албанией, но политические силы страны не осмеливаются выступить за нормализацию отношений с Россией и представляют ее как помеху для движения страны и других государств Западных Балкан в Евросоюз.

Дарья Лебедева
Албания Евросоюз дипломатия США
Премьер попросил поздравить с окончанием войны Албании с Азербайджаном
Политика
Посол России в Албании заявил о росте активности НАТО в стране
Политика
В Албании назначили первого в мире «неподкупного ИИ-министра»
Политика
