Бывший чемпион NASCAR Грэг Биффл погиб в авиакатастрофе в США

Бывший чемпион NASCAR погиб в авиакатастрофе в США вместе со своей семьей

Бывший гонщик NASCAR Грег Биффл погиб при крушении самолета в американском штате Северная Каролина вместе с членами своей семьи, сообщила организация на своем сайте со ссылкой на официальных властей.

Погибшие были пассажирами бизнес-джета Cessna Citation. Он разбился при посадке в аэропорту Стейтсвилла 18 декабря примерно в 10:15 часов по местному времени (18:15 по мск).

Дорожная полиция штата заявила, что эксперты еще не идентифицировали погибших, однако «предполагается, что Биффл и члены его ближайшей семьи находились на борту самолета», передает ABC News.

«В результате крушения также погибли жена Биффла Кристина, сын Райдер и дочь Эмма. На борту также находились Деннис Даттон и его сын Джек, а также Крейг Уодсворт», — сообщает NASCAR.

Биффлу было 55 лет.

Гонщик родился в 1969 году в городе Ванкувер. Его карьера гонщика началась в 1990-х годах, за все время он одержал 19 побед в Cup Series, в пятерку победителей заездов он вошел более 90 раз.

Биффл был одним из самых титулованных пилотов NASCAR, он вошел в список 75 величайших гонщиков.

Также он отличился тем, что во время урагана Хелен в 2024 году организовал вертолетные спасательные операции в пострадавших и отдаленных горных районах Северной Каролины.