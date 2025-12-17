В аэропорту Владикавказа ввели план «Ковер»

В аэропорту Владикавказа в Северной Осетии введен план «Ковер», сообщил губернатор Сергей Меняйло в телеграм-канале.

«Оперативный штаб работает в круглосуточном режиме, выполняется весь комплекс необходимых мероприятий для обеспечения безопасности жителей республики и стратегических объектов», — написал он в 3:31 мск.

За два часа до этого Меняйло сообщил о введении режима беспилотной опасности на территории республики (1:33 мск). «Возможно замедление работы мобильной связи и интернета», — предупредил он.

В ночь на 17 декабря ограничения на прием и выпуск воздушных судов ввели аэропорты Саратова, Пензы, Краснодара и Тамбова. Ограничения ввели на фоне угрозы атаки дронов. Во всех аэропортах ограничения продолжают действовать.