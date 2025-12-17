 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Военная операция на Украине
0

В аэропорту Владикавказа ввели план «Ковер»

Губернатор Меняйло: в аэропорту Владикавказа ввели план «Ковер»
Сюжет
Военная операция на Украине

В аэропорту Владикавказа в Северной Осетии введен план «Ковер», сообщил губернатор Сергей Меняйло в телеграм-канале.

«Оперативный штаб работает в круглосуточном режиме, выполняется весь комплекс необходимых мероприятий для обеспечения безопасности жителей республики и стратегических объектов», — написал он в 3:31 мск.

Еще два российских аэропорта приостановили полеты
Политика

За два часа до этого Меняйло сообщил о введении режима беспилотной опасности на территории республики (1:33 мск). «Возможно замедление работы мобильной связи и интернета», — предупредил он.

В ночь на 17 декабря ограничения на прием и выпуск воздушных судов ввели аэропорты Саратова, Пензы, Краснодара и Тамбова. Ограничения ввели на фоне угрозы атаки дронов. Во всех аэропортах ограничения продолжают действовать.

Авторы
Теги
Егор Алимов
Владикавказ аэропорты Северная Осетия Сергей Меняйло дроны

