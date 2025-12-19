 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

Хегсет назвал препятствия при наборе новобранцев в армию США

Хегсет: набор в армию США осложнен ожирением и «глупостью» молодых американцев

Набор в армию США осложнен ожирением и «глупостью», распространенными среди молодых американцев, заявил глава министерства войны Питт Хегсет на встрече с рекрутерами в Пентагоне. Выступление министра опубликовано на YouTube-канале Forbes Breaking News.

«И я понимаю, что это [набирать новобранцев] нелегко с такими исходными данными, ведь слишком много молодых людей слишком толстые или слишком глупые, — сказал он и поправил себя, что слово «глупые» не совсем уместно, — знаете, мы просто не обучаем их должным образом, или у них есть судимость, СДВГ или все остальное».

Тем не менее, Хегсет отметил, что, несмотря на трудности, в 2025 году рекрутеры смогли набрать рекордное количество новобранцев.

Администрация Трампа сделала рак и ожирение причинами отказа в визах
Политика
Фото:Chris Hondros / Getty Images

Ранее президент США Дональд Трамп в своем обращении к нации также сообщил о рекордных показателях набора новобранцев в американскую армию.

«Кстати, сейчас у нас рекордный набор в армию, и в прошлом году у нас были одни из самых низких показателей набора в истории армии», — сказал он.

Читайте РБК в Telegram.

Экспертиза выявила изменение психического состояния Долиной при сделке

Де Вевер исключил использование активов России без выполнения условий Бельгии

Мосгорсуд отклонил жалобу защиты Чекалиных на продление домашнего ареста

Барщевский объявил об уходе с поста полпреда правительства в КС

Wildberries проработает запуск собственного онлайн-кинотеатра

Трамп назвал цели США в отношении Венесуэлы
Авторы
Теги
Персоны
Александра Озерова
Пит Хегсет США Армия США Пентагон ожирение
Пит Хегсет фото
Пит Хегсет
политик, министр обороны / министр войны США
6 июня 1980 года

