Хегсет назвал препятствия при наборе новобранцев в армию США

Набор в армию США осложнен ожирением и «глупостью», распространенными среди молодых американцев, заявил глава министерства войны Питт Хегсет на встрече с рекрутерами в Пентагоне. Выступление министра опубликовано на YouTube-канале Forbes Breaking News.

«И я понимаю, что это [набирать новобранцев] нелегко с такими исходными данными, ведь слишком много молодых людей слишком толстые или слишком глупые, — сказал он и поправил себя, что слово «глупые» не совсем уместно, — знаете, мы просто не обучаем их должным образом, или у них есть судимость, СДВГ или все остальное».

Тем не менее, Хегсет отметил, что, несмотря на трудности, в 2025 году рекрутеры смогли набрать рекордное количество новобранцев.

Ранее президент США Дональд Трамп в своем обращении к нации также сообщил о рекордных показателях набора новобранцев в американскую армию.

«Кстати, сейчас у нас рекордный набор в армию, и в прошлом году у нас были одни из самых низких показателей набора в истории армии», — сказал он.